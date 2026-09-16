В Москве стартовал образовательный интенсив «Искусство питчинга»

В первый день были представлены результаты ежегодного исследования «Индекс настроений дебютантов»

В рамках образовательного интенсива «Искусство питчинга», который медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проводит совместно с Министерством культуры России, были представлены результаты ежегодного исследования «Индекс настроений дебютантов». Оно посвящено профессиональным планам и опасениям начинающих кинематографистов, а также их жанровым и тематическим предпочтениям.

В обсуждении результатов приняли участие руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна Ярина, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева, продюсер Иван Яковенко и генеральный директор АНО «АВТОР» Алеся Волкова.

Главным страхом дебютантов в этом году стала невозможность получить государственную поддержку – на это указали 72% участников. Еще 36% опасаются нехватки денег на фильм, 31% – что картина получится плохой, 25% – что она не выйдет. Одновременно выросли ожидания относительно бюджетов первых полнометражных проектов: идеальным средним бюджетом дебюта авторы называют 50–80 млн рублей, тогда как максимальный желаемый бюджет оценивается уже в 100–300 млн рублей.

Драма остается наиболее востребованным жанром – ее выбрали 55% участников. На второе место вышло детское и семейное кино (36%), тогда как комедия заняла третью позицию (22%). Наиболее заметный рост показал детектив, который набрал 5% и впервые появился среди обозначенных участниками жанров. Еще по 2% получили историческое и научное кино.

Пример для подражания смогли назвать 77% участников против 69% годом ранее. Чаще всего упоминались Альфред Хичкок (8%) и Вернер Херцог (4%). В числе других имен оказались Лариса Шепитько, Никита Михалков, Эмир Кустурица, Андрей Тарковский, Марлен Хуциев, Сергей Сельянов, Джеки Чан и Кристофер Нолан.

Обсуждая результаты исследования, Анна Ярина отметила, что знание востребованных тем само по себе не гарантирует интереса к проекту. По ее словам, автору важно понимать, какую именно историю он хочет рассказать, каким образом видит и чувствует материал. Она подчеркнула, что особенно заметна разница, когда режиссер и продюсерская команда действительно прожили проект и могут говорить о нем искренне. В связи с этим руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры призвала искать нестандартный взгляд даже на хорошо знакомые темы и опираться на личный опыт.

Татьяна Матвеева связала результаты исследования о стремлении дебютантов к творческой свободе с необходимостью смелее представлять свои проекты. Она отметила, что при обращении за господдержкой авторы иногда сами ограничивают себя, опасаясь выйти за рамки ожидаемого. По ее словам, уверенность и энергия во время питчинга напрямую влияют на то, как эксперты воспринимают проект: неуверенное выступление может привести к провалу даже при наличии сильной идеи, тогда как увлеченная презентация помогает удержать внимание. Главный редактор АНО «ИРИ» также обратила внимание на практическую сторону питчинга – запоминающееся название, четкий и цепляющий вход в историю и качественное визуальное оформление. Отдельно она предостерегла от однотипных изображений и персонажей, которые часто появляются при использовании ИИ для подготовки презентаций.

Андрей Апостолов отметил, что презентацию проекта не стоит заучивать наизусть: по его мнению, гораздо важнее сохранить живую интонацию и искренность. Он посоветовал дебютантам четко формулировать, что именно отличает их проект от множества других, а при необходимости использовать понятные референсы. Апостолов также связал это с обозначенной в исследовании проблемой поиска оригинальных проектов: индустрии, по его словам, не хватает небольших по бюджету картин, которые при этом способны заинтересовать широкую аудиторию. В качестве примера он привел хоррор Кейна Парсонса ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. В ответ Иван Яковенко парировал, что в российских условиях такой дебют с высокой вероятностью столкнулся бы с проблемами уже на этапе запуска: по его оценке, даже прокатчик, выпустивший фильм Парсонса, едва ли изначально решился бы вложиться в подобный проект.

Алеся Волкова предложила иначе взглянуть на страх и волнение, которые участники исследования называют среди профессиональных опасений. По ее словам, страх перед выступлением является естественной реакцией и не обязательно мешает питчингу. Напротив, волнение может сделать презентацию более эмоциональной и помочь автору выделиться среди большого числа участников. Генеральный директор АНО «АВТОР» отметила, что безразличие и чрезмерная отстраненность способны сделать выступление менее выразительным, тогда как живые эмоции помогают привлечь внимание экспертов.