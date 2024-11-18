В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга»

В рамках мероприятия состоялась презентация отраслевого исследования «Индекс настроений»

Мероприятие, которое проводит Министерство культуры РФ совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение», открыл директор Департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко.

«Судьба дебютанта непредсказуема: иногда с небольшим бюджетом удаётся создать шедевр, а с крупным возникают сложности. Главное, помнить, что продюсер всегда рядом, чтобы помочь вам. Мы создаём кино не для себя, а для зрителей. И с 2024 года Министерство культуры будет следить за тем, чтобы каждый проект находил свою аудиторию», – отметил он.

Давиденко также сообщил, что очные защиты проектов детского кино и игровых проектов режиссёров-дебютантов состоятся в Минкультуры 25 и 26 ноября.

Далее состоялась презентация масштабного отраслевого исследования «Индекс настроений дебютантов», которое построено на интервью 180 участников питчингов Минкультуры РФ за 2023–2024 годы.

Участникам индекса, в частности, было предложено назвать максимальные и минимальные бюджеты для производства дебютного кино. Молодые режиссёры назвали оптимальными следующие суммы для своих проектов: 45–75 млн рублей для игрового полнометражного кино (40% опрошенных), до 10 млн рублей – для неигровых фильмов (37% опрошенных) и короткометражек (42% опрошенных).

Согласно исследованию, главным страхом остаётся именно нехватка финансирования (64%). При этом дебютанты демонстрируют готовность к экспериментам и стремятся к признанию своего творчества профессиональным сообществом.

Лидирующие позиции среди жанров, в которых хотят снимать кино дебютанты, занимают драма (53%), комедия (51%) и детское/семейное кино (21%). При этом все участники опроса видят для себя возможность заниматься детскими и семейными проектами. Индекс отторжения данного жанра составил 0% (этот показатель упал на 16 пунктов по сравнению с 2023 годом). Отмечается кардинальное снижение интереса к триллерам и хоррорам (–39%).

Если говорить о ролевых моделях в профессии, то у 77% дебютантов есть пример для подражания и большинство отдаёт предпочтение российским деятелям искусства – Владимиру Меньшову, Андрею Тарковскому, Никите Михалкову, Леониду Гайдаю и Анне Меликян.

Фото: пресс-служба семинара