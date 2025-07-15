Обзор новинок проката на уикенде 17–20 июля

Главной новинкой уикенда станет фантастическая комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG). Ее главный герой, стеснительный айтишник создает устройство, которое способно перемещать сознание человека в умные устройства. Главную роль исполняет Денис Власенко, и фан-база актера точно обратит внимание на проект. Кроме того, у ленты имеется привлекательный для молодой аудитории хай-концепт: обилие гаджетов и технологий, соединенное с приключениями. А мораль фильма о необходимости отцам и детям научиться общаться друг с другом подается довольно искренне, неформально и с юмором. Повлиять на сборы в худшую сторону может сниженный интерес к российским комедиям в целом, в лучшую – отсутствие других крупных новинок на дате. Ближайшими кассовыми ориентирами служат фильмы ЮРА ДВОРНИК (21 млн рублей за первые выходные) от того же режиссера Виталия Дудки и недавняя фантастическая комедия ОЛЕНЬ (14,8 млн на старте).

В сегменте хорроров наиболее примечательной новинкой выглядит американский релиз ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP). Это типичные для жанра смертельные приключения компании молодых друзей, которая оказалась не в том месте и вступила во взаимодействие с опасным магическим предметом. Фильм не отличается звездным составом или оригинальным сюжетом, но, судя по материалам, привлекает качественным визуалом и внятным сюжетом. Учитывая то, что представители этого жанра комфортно чувствуют себя летом, можно ожидать сборы на уровне таких аналогов, как СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (8,3 млн рублей после первого уикенда) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ (6,9 млн на старте).

Хит испанского проката ДОМ В ОГНЕ (UNID/CIPA) может привлечь внимание ценителей европейского кино. А поклонники культовой хоррор-франшизы ПИЛА смогут оценить на большом экране ее последнюю часть, ПИЛА Х (KAP).

Также в прокат выйдут фильм ужасов с Ольгой Куриленко ДРУГОЙ (PRD), чешское фентези ЗЛАТОВЛАСКА (KNLG), анимационный фильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ (RR), европейское фэнтези ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ (WP), итальянская комедия УВИДЕТЬ ПАРИЖ И… (PLK) и драма ХОРОШЕНЬКАЯ (MCM).

Фото: кадр из фильма НЕЙРОБАТЯ

15.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина