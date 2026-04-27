«Твое сердце будет разбито» получит продолжение

Автор: БК

27 апреля 2026

Кассовые сборы первого фильма превысили 860 млн рублей

Создатели молодежной мелодрамы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО официально объявили о запуске продолжения – экранизации второй части дилогии Анны Джейн ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА.

Первый фильм рассказывал историю старшеклассницы Полины и загадочного Барса, чьи отношения начались как игра, но быстро превратились в настоящие чувства. В сиквеле зрителей ждет развитие этой эмоциональной линии – новые испытания и драматические повороты, знакомые поклонникам книжной серии.

Напомним, что ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО посмотрели уже более 1,8 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 860 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

