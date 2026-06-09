Клим Шипенко не исключил возможности появления четвертого «Холопа»
Автор: БК
9 июня 2026
Третья часть серии выходит в прокат 11 июня
Режиссер ХОЛОПА Клим Шипенко рассказал в интервью ТАСС, что не исключает возможности появления четвертого фильма франшизы.
«Трилогия закрыта абсолютно, так сказать, «загерметизирована». Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть. Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности – кино есть кино», – отметил он.
Напомним, что до 2023 года история перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича оставалась самым кассовым российским фильмом, а права на ремейк были проданы сразу в несколько стран.
Фото: кадр со съемок фильма ХОЛОП 3
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