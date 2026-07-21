Обзор новинок проката на уикенде 23–26 июля

Для семейной аудитории в прокат выходит отечественный приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) – продолжение истории, снискавшей признание в 2024 году. Вполне вероятно, что жизнеутверждающая и духоподъемная история с достойным визуалом добьется зрительского отклика и сейчас. Однако следует учесть переизбыток аналогичного контента в прокате этим летом. Поэтому ориентироваться стоит на стартовые показатели оригинальной картины (27,4 млн рублей и 96 тысяч зрителей) и сборы более фантастического аналога СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (28,7 млн рублей и 86 тысяч зрителей).

Новый арт-триллер Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP) потенциально привлекателен как для любителей жанра, так и для почитателей авторского кино. Картина явно не будет пользоваться успехом в регионах, поэтому стоит рассчитывать на столичную аудиторию и зрителей в миллионнниках. Веса картине добавляет имя режиссера, обладающего пусть и небольшой, но верной фанбазой, которой важно увидеть новую работу постановщика на большом экране. Можно ориентироваться на успех таких арт-высказываний как МЕГАЛОПОЛИС (12,7 млн рублей в общей кассе и 20,5 тысячи зрителей в первый уикенд) и МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (12,5 млн рублей и 22 тысячи зрителей на старте).

Дмитрий Некрасов: «ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД – это прежде всего медитативный и максимально атмосферный арт-хоррор, в котором форма значительно важнее содержания. Режиссер не изменяет своей визуальной эстетике: неоновые цвета, густой розовый туман, тщательно выстроенные декорации и выразительная работа с кадром создают практически осязаемое ощущение тревоги. Для массового проката фильм вряд ли станет заметным событием, однако среди поклонников эстетики Рефна он способен приобрести статус еще одной характерной работы режиссера и вызвать активные обсуждения именно за счет своего необычного стиля».

В числе перевыпусков — мелодрама Кшиштофа Кесьлевского КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ (VRT).

Также в прокат выйдут комедийный боевик ДНИ САКАМОТО (WP), драма МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ (KNM), мультфильм ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (KNLG) и криминальный триллер ФАНТОМ. КТО ТЫ? (RR).

В пиратском сегменте продолжат работать анимационные МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ, а также другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

21.07.2026 Автор: Екатерина Кученева