top banner

Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль

Автор: БК

16 июля 2026

Главные роли в картине исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой

Организаторы Венецианского кинофестиваля представили фильм открытия смотра этого года – им станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink).

Лента рассказывает о становлении медиаимперии Руперта Мердока и превращении британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов. 

Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Давайте жить дружно: кто на самом деле владеет «Котом Леопольдом»?
Подробнее
«Атмосфера Кино» и АВК призвали кинотеатры отложить показ пиратского «Человека-паука»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 июля 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 июля
Подробнее
СПбМКФ 2026 анонсировал программу презентаций
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Касса России: пиратские релизы возглавили прокат
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов
Подробнее
Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов
Подробнее
Стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST
Подробнее
Фестиваль нового российского кино «Горький fest»: фоторепортаж с церемонии закрытия
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки
Подробнее
В Малайзии впервые пройдет Неделя российского кино
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии
Подробнее
Letterboxd может сменить владельца
Подробнее
Международная касса: «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Холод»
Подробнее
На фестивале «Сделано женщинами» обсудили особенности работы женщин в киноиндустрии
Подробнее
Kassir запустил продажу билетов в кинотеатры
Подробнее

Новости по теме

Джордж Клуни получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Мэгги Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Фильм Андрея Кончаловского получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале
Подробнее