Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль

Главные роли в картине исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой

Организаторы Венецианского кинофестиваля представили фильм открытия смотра этого года – им станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink).

Лента рассказывает о становлении медиаимперии Руперта Мердока и превращении британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов.

Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА