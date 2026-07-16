Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль
Автор: БК
16 июля 2026
Главные роли в картине исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой
Организаторы Венецианского кинофестиваля представили фильм открытия смотра этого года – им станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink).
Лента рассказывает о становлении медиаимперии Руперта Мердока и превращении британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов.
Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.
Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА
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