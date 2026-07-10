Стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST
Деловая программа состоится 19 и 20 июля на «Хлебозаводе» в Москве
Сегодня, 10 июля, на платформе Chill стартовал первый международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST.
Впервые в России крупнейший смотр микродрам объединил представителей индустрии из 13 стран. В конкурсную программу вошло более 150 вертикальных сериалов, а победителей в шести номинациях, включая Гран-при, определят зрители путем голосования на платформе. Смотр продлится в онлайн-формате до 20 июля.
Одновременно с фестивалем начал работу международный онлайн-рынок микродрам, на котором правообладатели представляют свои проекты потенциальным покупателям и партнерам по лицензированию.
Деловая программа REALIST состоится 19 и 20 июля на «Хлебозаводе» в Москве. В нее войдут мастер-классы по производству микродрам и использованию ИИ в их создании, разбор российских проектов с участием международных экспертов, обзор российского и мирового рынков вертикальных сериалов, а также круглый стол, посвященный перспективам развития этого формата.
Фото: пресс-служба REALIST