top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST

Стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST

Автор: БК

10 июля 2026

Деловая программа состоится 19 и 20 июля на «Хлебозаводе» в Москве

Сегодня, 10 июля, на платформе Chill стартовал первый международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST.

Впервые в России крупнейший смотр микродрам объединил представителей индустрии из 13 стран. В конкурсную программу вошло более 150 вертикальных сериалов, а победителей в шести номинациях, включая Гран-при, определят зрители путем голосования на платформе. Смотр продлится в онлайн-формате до 20 июля.

Одновременно с фестивалем начал работу международный онлайн-рынок микродрам, на котором правообладатели представляют свои проекты потенциальным покупателям и партнерам по лицензированию.

Деловая программа REALIST состоится 19 и 20 июля на «Хлебозаводе» в Москве. В нее войдут мастер-классы по производству микродрам и использованию ИИ в их создании, разбор российских проектов с участием международных экспертов, обзор российского и мирового рынков вертикальных сериалов, а также круглый стол, посвященный перспективам развития этого формата.

Фото: пресс-служба REALIST

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июля
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» приближается к двум миллиардам
Подробнее
Международная касса: уикенд под знаком анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой недели
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Касса России: «Майкл» не сдает позиций
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9-12 июля
Подробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариев
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Кинокомпания «Водород» официально объявила о смене продюсерского состава
Подробнее
Фестиваль нового российского кино «Горький fest»: фоторепортаж с церемонии открытия
Подробнее
В российском законодательстве может появиться понятие «семейное кино»
Подробнее
«Горький fest» 2026: дискуссия «Продюсеры. Новое поколение»
Подробнее
В Нижнем Новгороде открылся юбилейный «Горький fest»
Подробнее
Ужасно много денег: что происходит с хоррорами в мировом и отечественном прокате?
Подробнее
В Москве состоялся специальный показ мультфильма «Папа, купи песика»
Подробнее

Новости по теме

В рамках фестиваля REALIST пройдет деловая программа и онлайн-рынок микродрам
Подробнее
Объявлены победители Realist Web Fest
Подробнее
Съемки первого зарубежного проекта по системе рибейтов стартуют этим летом
Подробнее
Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил программу
Подробнее
Фестиваль веб-сериалов Realist и Нижегородский кинофорум открыли прием заявок на питчинг дебютантов
Подробнее