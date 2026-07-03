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В Нижнем Новгороде открылся юбилейный «Горький fest»

Автор: БК

3 июля 2026

Режиссер Клим Шипенко получил приз за вклад в развитие кинематографа

3 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького открылся X фестиваль нового российского кино «Горький fest». Ведущими церемонии открытия стали Дарья Мельникова, сыгравшая главную роль в конкурсном фильме БЛОГ, и Сергей Беляев. Они напомнили, что за девять лет на фестивале было показано более 500 картин, число площадок выросло до 60, а в прошлом году показы посетили свыше 100 тысяч зрителей. Музыкальное сопровождение вечера обеспечила акапелла-группа SPOKANKI, чьи номера стали лейтмотивом всей церемонии.

Президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер смотра Оксана Михеева вручили режиссеру Климу Шипенко приз за вклад в развитие кинематографа. Пореченков также напомнил, что главной темой юбилейного фестиваля стало путешествие во времени – символ переосмысления прошлого и разговора о будущем, – а затем зачитал приветственное письмо министра культуры РФ Ольги Любимовой. В завершение Михеева поблагодарила авторов и зрителей, подчеркнув, что за десять лет «Горький fest» стал настоящей площадкой встречи кинематографистов со своей аудиторией.

В конкурсную программу смотра вошло 18 картин – полнометражных, короткометражных игровых и документальных проектов. Среди них – БЛОГ Григория Сазанова, ТРУДНЫЕ ПАПЫ Светланы Самошиной, МИФЫ О ГЕФЕСТЕ, БОГЕ И СТРОЙОТРЯДЕ Алексея Федорченко и другие работы. Победителей «Горький fest» выберут режиссер Александр Велединский, оператор Екатерина Смолина, продюсер Сабина Еремеева, актриса Анна Завтур, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

Сразу после окончания церемонии открытия гости фестиваля посмотрели комедию НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым. В продолжении прошлогоднего хита между дедом Юрой и внезапно приехавшим дедушкой Виктором начинается борьба за внимание и любовь внука Владика.

Фото: Иван Пономаренко

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