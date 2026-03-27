«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе
Автор: БК
27 марта 2026
Смотр пройдет с 3 по 10 июля
Организаторы X фестиваля «Горький fest» начали прием заявок на участие в конкурсе.
К отбору допускаются игровые и документальные полнометражные и короткометражные фильмы (а также киноальманахи) производства России или копродукции с Россией, снятые в 2024-2026 годах. Заполнить заявку на официальном сайте можно до 10 мая.
Юбилейный выпуск смотра пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.
Фото: пресс-служба фестиваля
Самое читаемое
Новости по теме
