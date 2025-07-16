Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов

Приз жюри за лучший фильм достался документальной ленте «Колхандра»

16 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М.Горького завершился IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Вели торжественную церемонию братья-актеры Алексей и Александр Золотовицкие.

Первой наградой вечера стал специальный приз за вклад в развитие современного российского кино. Его получил сценарист и продюсер Андрей Золотарев из рук президента фестиваля Михаила Пореченкова и генерального продюсера Оксаны Михеевой. Они признались, что это награда не только индустриально значимому кинематографисту, но и большому другу смотра.

Во время вручения приза зрительских симпатий Михеева и представитель генерального спонсора WB Russ объявили новую секцию, которая появится на «Горький fest» со следующего года – конкурс вертикальных мини-web-сериалов хронометражем до 3-х минут.

Приз жюри за лучший фильм достался документальной ленте КОЛХАНДРА Кирилла Верхозина. Режиссер признался, что вдохновлялся своей главной героиней Аглаей – подростком, которая на протяжении всей ленты пытается снять собственный фильм, и призвал всех коллег по цеху быть как она.

В финале церемонии на сцене снова появились Оксана Михеева и Михаил Пореченков, которые объявили о том, что в качестве фильма закрытия будет показан не только лауреат фестиваля, но и драма ЛУНАТИКИ – в память о режиссере Юрии Морозе.