Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри
Он пройдет с 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде
24 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция X фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет с 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде. Главной темой смотра этого года станет символ машины времени, путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего.
Откроется фестиваль комедией Владимира Котта НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым.
В конкурсную программу смотра вошло 18 картин – полнометражных, короткометражных игровых и документальных проектов:
• БЛОГ, реж. Георгий Сазанов
• ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина
• ЛЕТО БУДЕТ ОБЩИМ, реж. Даниил Меркулов
• «Снежинка и снеговик», реж. Виталий Суслин
• «Я тебя не вижу», реж. Света Владимирова
• «Главная роль», реж. Анастасия Куимова
• «Ось», реж. Кирилл Верхозин
• А КАК ПРАВИЛЬНО, реж. Артем Тумаков
• МОН, реж. Софья Чигирова
• ПОЛУЖИВОЙ ПОЛУМЕРТВЫЙ НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ. ОДИССЕЯ 1992, реж. Илья Хотиненко, Святослава Сагунова
• ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов
• «Последний день», реж. Кирилл Логинов
• «Что ты здесь видишь», реж. Андрей Ионкин
• «Ночная няня», реж. Артур Соколов
• «Особые», реж. Павел Бурков
• МИФЫ О ГЕФЕСТЕ, БОГЕ И СТРОЙОТРЯДЕ, реж. Алексей Федорченко
• «Братья», реж. Анна Далингер, Станислав Тихонравов
• «Твои мои мечты», реж. Елизавета Саввина
В состав жюри этого года вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и журналист и член экспертных советов Фонда кино и Министерства культуры Иван Кудрявцев.
Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2