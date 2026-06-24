Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри

Он пройдет с 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде

24 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция X фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет с 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде. Главной темой смотра этого года станет символ машины времени, путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего.

Откроется фестиваль комедией Владимира Котта НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым.

В конкурсную программу смотра вошло 18 картин – полнометражных, короткометражных игровых и документальных проектов:

• БЛОГ, реж. Георгий Сазанов

• ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина

• ЛЕТО БУДЕТ ОБЩИМ, реж. Даниил Меркулов

• «Снежинка и снеговик», реж. Виталий Суслин

• «Я тебя не вижу», реж. Света Владимирова

• «Главная роль», реж. Анастасия Куимова

• «Ось», реж. Кирилл Верхозин

• А КАК ПРАВИЛЬНО, реж. Артем Тумаков

• МОН, реж. Софья Чигирова

• ПОЛУЖИВОЙ ПОЛУМЕРТВЫЙ НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ. ОДИССЕЯ 1992, реж. Илья Хотиненко, Святослава Сагунова

• ТИХИЕ СМЫСЛЫ, реж. Александра Андронова, Антон Белоусов

• «Последний день», реж. Кирилл Логинов

• «Что ты здесь видишь», реж. Андрей Ионкин

• «Ночная няня», реж. Артур Соколов

• «Особые», реж. Павел Бурков

• МИФЫ О ГЕФЕСТЕ, БОГЕ И СТРОЙОТРЯДЕ, реж. Алексей Федорченко

• «Братья», реж. Анна Далингер, Станислав Тихонравов

• «Твои мои мечты», реж. Елизавета Саввина

В состав жюри этого года вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и журналист и член экспертных советов Фонда кино и Министерства культуры Иван Кудрявцев.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2