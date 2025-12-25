«Горький fest» объявил даты проведения фестиваля в 2026 году

Юбилейный выпуск смотра состоится с 3 по 10 июля

Организаторы Фестиваля нового российского кино «Горький fest» объявили о том, что десятый, юбилейный выпуск смотра пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.

Ожидается, что прием заявок начнется в феврале 2026 года.

Специальными мероприятиями в рамках грядущего фестиваля будут отмечены вековые юбилеи со дня рождения актера Евгения Евстигнеева и с даты выхода фильма МАТЬ Всеволода Пудовкина по одноименной повести Максима Горького.

Напомним, что президентом «Горький fest» выступает Михаил Пореченков, а генеральным продюсером – Оксана Михеева.

Фото: пресс-служба фестиваля