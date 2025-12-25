«Горький fest» объявил даты проведения фестиваля в 2026 году
Автор: БК
25 декабря 2025
Юбилейный выпуск смотра состоится с 3 по 10 июля
Организаторы Фестиваля нового российского кино «Горький fest» объявили о том, что десятый, юбилейный выпуск смотра пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.
Ожидается, что прием заявок начнется в феврале 2026 года.
Специальными мероприятиями в рамках грядущего фестиваля будут отмечены вековые юбилеи со дня рождения актера Евгения Евстигнеева и с даты выхода фильма МАТЬ Всеволода Пудовкина по одноименной повести Максима Горького.
Напомним, что президентом «Горький fest» выступает Михаил Пореченков, а генеральным продюсером – Оксана Михеева.
Фото: пресс-служба фестиваля
Самое читаемое
Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидерыПодробнее
Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 годуПодробнее
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформахПодробнее
Инвестиционный фонд Standard General может приобрести телевизионные активы Warner Bros. DiscoveryПодробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокатПодробнее
В клубе миллиардеров становится тесноПодробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 годаПодробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второйПодробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокатПодробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиянПодробнее
Okko подвел итоги 2025 годаПодробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябреПодробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов РоссииПодробнее
Международная касса: «Аватар: Пламя и пепел» возглавил прокатПодробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезонПодробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»Подробнее
Американская касса: третий «Аватар» стартовал хуже предыдущего фильмаПодробнее
Новости по теме
Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатовПодробнее
Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева готовит сериальный дебютПодробнее
Комедия «Холоп» получит египетский ремейкПодробнее
В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»Подробнее
Ольга Сутулова пополнит состав жюри «Горький fest»Подробнее