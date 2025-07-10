Ольга Сутулова пополнит состав жюри «Горький fest»

Церемония открытия состоится в Нижнем Новгороде уже сегодня, 10 июля

Организаторы IX фестиваля нового российского кино «Горький fest» объявили о том, что к составу жюри основного конкурса также присоединится актриса Ольга Сутулова.

«Для меня это огромная честь и, уверена, большая радость, потому что это фестиваль, где всегда новые классные фильмы, новые лица, интересные темы. Так что до встречи в Нижнем Новгороде», – заявила она.

В жюри также вошли режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

Торжественная церемония открытия «Горький fest» состоится сегодня, 10 июля, в Нижнем Новгороде.

Фото: кадр из сериала «Спроси Марту»