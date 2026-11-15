Касса России: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд

Лучшей официальной новинкой стали «Приключения пингвиненка»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 15.11.2026 1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

CP 3 1784 152 700 000

$1 847 326 85 594

$1 035 -13,6% 796 800 000

$9 852 850 2 БИТВА МОТОРОВ

CP 6 614 66 700 000

$806 920 108 632

$1 314 -19,2% 1 222 300 000

$14 299 251 3 КОТ В ШЛЯПЕ 1

The Cat in the Hat - 1 1 46 474 738

$562 240 46 474 738

$562 240 - 46 474 738

$562 240 4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА

NKI 1 2040 42 000 288

$508 109 20 588

$249 - 42 169 388

$510 155 5 ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ 2

Wicker PVZGL 2 614 40 388 684

$488 612 65 780

$796 -5,4% 108 934 056

$1 333 832 6 ПСИХОПАТКА

Victorian Psycho VLG 1 913 38 067 456

$460 531 41 695

$504 - 38 817 698

$469 607 7 ЧУДО-ЮДО

NMG 4 1290 37 404 469

$452 510 28 996

$351 -38,8% 541 487 053

$6 605 917 8 ЛИЛЯ

AK 1 507 35 384 657

$428 075 69 792

$844 - 35 690 727

$431 777 9 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

AK 4 1114 33 193 808

$401 570 29 797

$360 -38,5% 503 376 800

$6 140 988 10 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ

CP 1 1580 31 600 000

$382 289 20 000

$242 - 31 600 000

$382 289 ИТОГО TOP-10: 523 914 100

$6 338 182

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.66 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать (Предварительные сборы уикенда 05.11.2026)