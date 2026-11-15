Касса России: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд
Лучшей официальной новинкой стали «Приключения пингвиненка»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 15.11.2026
|1
|CP
|3
|1784
|152 700 000
$1 847 326
|85 594
$1 035
|-13,6%
|796 800 000
$9 852 850
|2
|CP
|6
|614
|66 700 000
$806 920
|108 632
$1 314
|-19,2%
|1 222 300 000
$14 299 251
|3
|
КОТ В ШЛЯПЕ 1
The Cat in the Hat
|-
|1
|1
|46 474 738
$562 240
|46 474 738
$562 240
|-
|46 474 738
$562 240
|4
|NKI
|1
|2040
|42 000 288
$508 109
|20 588
$249
|-
|42 169 388
$510 155
|5
|
ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ 2
Wicker
|PVZGL
|2
|614
|40 388 684
$488 612
|65 780
$796
|-5,4%
|108 934 056
$1 333 832
|6
|
ПСИХОПАТКА
Victorian Psycho
|VLG
|1
|913
|38 067 456
$460 531
|41 695
$504
|-
|38 817 698
$469 607
|7
|NMG
|4
|1290
|37 404 469
$452 510
|28 996
$351
|-38,8%
|541 487 053
$6 605 917
|8
|AK
|1
|507
|35 384 657
$428 075
|69 792
$844
|-
|35 690 727
$431 777
|9
|AK
|4
|1114
|33 193 808
$401 570
|29 797
$360
|-38,5%
|503 376 800
$6 140 988
|10
|CP
|1
|1580
|31 600 000
$382 289
|20 000
$242
|-
|31 600 000
$382 289
|ИТОГО TOP-10:
|523 914 100
$6 338 182
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.66 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать (Предварительные сборы уикенда 05.11.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Капелла Фильм
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- LEO - Леона
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- TRD - Триада Про
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
16.11.2026 Автор: БК