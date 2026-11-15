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Предварительная касса уикенда №46 12.11 - 15.11.2026


Касса России: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд

Лучшей официальной новинкой стали «Приключения пингвиненка»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 15.11.2026
1 CP 3 1784 152 700 000
$1 847 326		 85 594
$1 035		 -13,6% 796 800 000
$9 852 850
2 CP 6 614 66 700 000
$806 920		 108 632
$1 314		 -19,2% 1 222 300 000
$14 299 251
3
КОТ В ШЛЯПЕ 1
The Cat in the Hat
 - 1 1 46 474 738
$562 240		 46 474 738
$562 240		 - 46 474 738
$562 240
4 NKI 1 2040 42 000 288
$508 109		 20 588
$249		 - 42 169 388
$510 155
5 PVZGL 2 614 40 388 684
$488 612		 65 780
$796		 -5,4% 108 934 056
$1 333 832
6
ПСИХОПАТКА
Victorian Psycho
 VLG 1 913 38 067 456
$460 531		 41 695
$504		 - 38 817 698
$469 607
7 NMG 4 1290 37 404 469
$452 510		 28 996
$351		 -38,8% 541 487 053
$6 605 917
8 AK 1 507 35 384 657
$428 075		 69 792
$844		 - 35 690 727
$431 777
9 AK 4 1114 33 193 808
$401 570		 29 797
$360		 -38,5% 503 376 800
$6 140 988
10 CP 1 1580 31 600 000
$382 289		 20 000
$242		 - 31 600 000
$382 289
  ИТОГО TOP-10:   523 914 100
$6 338 182		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.66 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать (Предварительные сборы уикенда 05.11.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
LEO - Леона
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
TRD - Триада Про
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

16.11.2026 Автор: БК