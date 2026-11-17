Следующий кинорынок запланирован на 29-31 марта 2027 года

Организаторы Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026. Новогодний выпуск» сообщили партнерам и участникам в официальном письме, что декабрьское мероприятие не состоится.

«Смысл и сила нашего кинорынка – в объединении интересов профессионалов, в данном случае дистрибьюторов и кинопоказчиков – от крупных компаний до независимых игроков. Этот баланс, это равновесие очень важно для создания целостного, полноценного мероприятия. В этот раз лидеры кинопроката приняли решение провести отдельные дни, которые к тому же разбросаны по времени. Это серьезно осложняет возможность организовать единое целостное мероприятие должного уровня, каким наш кинорынок всегда был. Поэтому принято решение в этот раз его отменить», – заявила генеральный директор и креативный продюсер МКиФ Екатерина Бордачева в разговоре с БК Медиа.

Отмечается, что денежные средства за услуги аккредитации будут возвращены в течение пяти рабочих дней.

Следующий МКиФ «Российский кинобизнес» запланирован на 29-31 марта 2027 года.

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»