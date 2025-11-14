top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения

Автор: БК

14 ноября 2025

Он состоится в Москве с 31 марта по 2 апреля

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения – он состоится в Москве с 31 марта по 2 апреля. 

Площадкой весеннего кинорынка и форума станет кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».

Фото: «Российский кинобизнес»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Подробнее
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила запрет пропаганды ЛГБТ
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента
Подробнее
«Догги» Славы Росса примет участие в программе фестиваля в США
Подробнее
Драма «Аутсорс» получила приз на фестивале в Швеции
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября
Подробнее
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо показал пятый лучший старт этого года на Netflix
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров
Подробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»
Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Подробнее

Новости по теме

РОСКИНО подвело итоги участия в кинорынке DICM 2025 в Дубае
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» открыл аккредитацию
Подробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
На кинорынке SIFF в Шанхае представят более 150 российских проектов
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию
Подробнее