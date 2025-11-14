Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения
Автор: БК
14 ноября 2025
Он состоится в Москве с 31 марта по 2 апреля
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения – он состоится в Москве с 31 марта по 2 апреля.
Площадкой весеннего кинорынка и форума станет кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».
Фото: «Российский кинобизнес»
