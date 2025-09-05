top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 25/26 открыл аккредитацию

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 25/26 открыл аккредитацию

Автор: БК

5 сентября 2025

Он пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм»

Декабрьский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес», который пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм», открыл аккредитацию для участников и гостей.

Заявки принимаются до 4 декабря. Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут презентации 13-ти ведущих дистрибьюторских компаний, показы фильмов, рынок проектов, а также деловая программа. Основными темами последней станут: настоящее и будущее кинотеатрального проката; комплексные подходы к продвижению фильмов в кинопрокате, на ТВ-рынках и онлайн; маркетинг и международная дистрибуции российского контента.

Экспонентами МКиФ традиционно выступят ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа, дистрибьюторы и медиа.

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Paramount экранизирует игру Call of Duty
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее

Новости по теме

Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
На кинорынке SIFF в Шанхае представят более 150 российских проектов
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию
Подробнее
Звезда «Рейда» запустила свою производственную компанию
Подробнее
Российские производители подвели итоги международного кинорынка DICM 2024 в Дубае
Подробнее