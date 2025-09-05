Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 25/26 открыл аккредитацию
Он пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм»
Декабрьский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес», который пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм», открыл аккредитацию для участников и гостей.
Заявки принимаются до 4 декабря. Более детальная информация доступна на официальном сайте.
Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут презентации 13-ти ведущих дистрибьюторских компаний, показы фильмов, рынок проектов, а также деловая программа. Основными темами последней станут: настоящее и будущее кинотеатрального проката; комплексные подходы к продвижению фильмов в кинопрокате, на ТВ-рынках и онлайн; маркетинг и международная дистрибуции российского контента.
Экспонентами МКиФ традиционно выступят ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа, дистрибьюторы и медиа.
Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»