top banner

Wink объявил победителей хакатона AI Challenge

Автор: БК

4 декабря 2025

Всего для участия в меропрятии зарегистрировались более 1300 участников

В Москве прошел хакатон Wink AI Challenge, посвященный практическому применению искусственного интеллекта в кинопроизводстве. 

Отмечается, что команды из разных городов России создавали решения, способные анализировать сценарии, собирать превизы и определять возрастной рейтинг сцен. Все конкурсанты работали с реальными сценариями и материалами, анализировали тексты, извлекали сущности, генерировали структуры съемок. 

Всего для участия в хакатоне зарегистрировались более 1300 участников, которые разработали 94 решения. Призовой фонд соревнований составил 1,125 млн рублей. 

Экспертами Wink AI Challenge стали генеральный директор Wink Антон Володькин, директор направления инноваций и ИИ Wink Артем Орлов, директор по маркетингу Wink Евгения Мельникова, продюсер Галина Стрижевская, создатель сервиса автоматизации кинопроизводства FilmToolz Владислав Момджян, креативный продюсер Wink Originals Захар Чавкин и продюсер Максим Аджави.

Полный список победителей

Трек «Платформа автоматического разбора и структурирования сценариев»
• 1 место – команда «Лабубы»: Виктор Бурганцов, Илья Супрун, Вячеслав Шевченко (Москва)
• 2 место – команда MISIS x MISIS x MISIS: Никита Мещеряков, Александр Крылов, Савелий Блохин (Москва)
• 3 место – команда I-Cube: Андрей Лукаш, Умар Богатырев (Санкт-Петербург)
 
Трек «Интеллектуальный сервис превизуализации сценариев»
• 1 место – команда microbo: Владимир Кочерыжкин, Александр Давыденко (Санкт-Петербург)
• 2 место – команда Real: София Алшавареб, Бассел Алшавареб (Санкт-Петербург)
• 3 место – команда ML Horizons: Егор Морозов, Артем Моисеев, Александр Цацын (Нижний Новгород)

Трек «Автоматическая проверка возрастной категории по сценарию»
• 1 место – команда Pelmeska: Тимур Иванов (Москва)
• 2 место – команда SoloTech: Станислав Винокур (Москва)
• 3 место – команда «ИИ под ключ / Сахалин #1»: Владимир Зимин (Томари, Сахалинская область)

Фото: пресс-служба Wink

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»
Подробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Есть только МиГ» 
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее