Wink объявил победителей хакатона AI Challenge

В Москве прошел хакатон Wink AI Challenge, посвященный практическому применению искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Отмечается, что команды из разных городов России создавали решения, способные анализировать сценарии, собирать превизы и определять возрастной рейтинг сцен. Все конкурсанты работали с реальными сценариями и материалами, анализировали тексты, извлекали сущности, генерировали структуры съемок.

Всего для участия в хакатоне зарегистрировались более 1300 участников, которые разработали 94 решения. Призовой фонд соревнований составил 1,125 млн рублей.

Экспертами Wink AI Challenge стали генеральный директор Wink Антон Володькин, директор направления инноваций и ИИ Wink Артем Орлов, директор по маркетингу Wink Евгения Мельникова, продюсер Галина Стрижевская, создатель сервиса автоматизации кинопроизводства FilmToolz Владислав Момджян, креативный продюсер Wink Originals Захар Чавкин и продюсер Максим Аджави.

Полный список победителей

Трек «Платформа автоматического разбора и структурирования сценариев»

• 1 место – команда «Лабубы»: Виктор Бурганцов, Илья Супрун, Вячеслав Шевченко (Москва)

• 2 место – команда MISIS x MISIS x MISIS: Никита Мещеряков, Александр Крылов, Савелий Блохин (Москва)

• 3 место – команда I-Cube: Андрей Лукаш, Умар Богатырев (Санкт-Петербург)



Трек «Интеллектуальный сервис превизуализации сценариев»

• 1 место – команда microbo: Владимир Кочерыжкин, Александр Давыденко (Санкт-Петербург)

• 2 место – команда Real: София Алшавареб, Бассел Алшавареб (Санкт-Петербург)

• 3 место – команда ML Horizons: Егор Морозов, Артем Моисеев, Александр Цацын (Нижний Новгород)

Трек «Автоматическая проверка возрастной категории по сценарию»

• 1 место – команда Pelmeska: Тимур Иванов (Москва)

• 2 место – команда SoloTech: Станислав Винокур (Москва)

• 3 место – команда «ИИ под ключ / Сахалин #1»: Владимир Зимин (Томари, Сахалинская область)

Фото: пресс-служба Wink