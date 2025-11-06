Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»

В актерском составе «После Фишера. Инквизитор» также задействованы Юлия Снигирь и Полина Гухман

Актерский состав третьего сезона «Фишера» пополнился еще одним именем – к проекту присоединился Александр Петров, который сыграет следователя Терехова.

«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”. Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, с вызовами и возможностями, для того чтобы создавать новые ответвления, вселенные и чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию», – заявил он.

Напомним, что действие сериала «После Фишера. Инквизитор» будет разворачиваться в маленьком алтайском городе на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Режиссером проекта выступает Ольга Френкель (СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ!). В актерском составе также задействованы Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Фото: пресс-служба Wink