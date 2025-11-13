top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года

«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года

Автор: БК

13 ноября 2025

Выручка онлайн-кинотеатра Wink за девять месяцев составила 32,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и девять месяцев 2025 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Выручка от видеосервисов во третьем квартале составила 14 млрд рублей (+10% год к году), а за девять месяцев – 41,8 млрд (+9%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра.

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за девять месяцев составила 32,5 млрд рублей, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года.

В период с июля по сентябрь платформа выпустила несколько оригинальных проектов – «Ухожу красиво. Второй сезон», «Доктор Вера» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». Стриминг также запустил сервис коротких вертикальных сериалов «Сториз» с 40+ проектами. Помимо этого, онлайн-кинотеатр, музыка и аудиокниги Wink были интегрированы в бортовую информационную систему автомобилей «КАМАЗ» нового поколения.

Самым популярным российским сериалом третьего квартала 2025 года на Wink стал триллер «Фишер. Затмение». Стоит отметить, что продолжение детектива с Иваном Янковским в главной роли возглавило чарт и во втором квартале.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Подробнее
На фестивале экранизаций «Читка 4.0» прошел питчинг литературных прав
Подробнее
MIPCOM 2025: поколенческий сдвиг
Подробнее

Новости по теме

Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Школа кино «Индустрия» и Wink запускают курс по подготовке продюсеров онлайн-кинотеатров
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее