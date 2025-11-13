«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года

Выручка онлайн-кинотеатра Wink за девять месяцев составила 32,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и девять месяцев 2025 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Выручка от видеосервисов во третьем квартале составила 14 млрд рублей (+10% год к году), а за девять месяцев – 41,8 млрд (+9%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра.

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за девять месяцев составила 32,5 млрд рублей, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года.

В период с июля по сентябрь платформа выпустила несколько оригинальных проектов – «Ухожу красиво. Второй сезон», «Доктор Вера» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». Стриминг также запустил сервис коротких вертикальных сериалов «Сториз» с 40+ проектами. Помимо этого, онлайн-кинотеатр, музыка и аудиокниги Wink были интегрированы в бортовую информационную систему автомобилей «КАМАЗ» нового поколения.

Самым популярным российским сериалом третьего квартала 2025 года на Wink стал триллер «Фишер. Затмение». Стоит отметить, что продолжение детектива с Иваном Янковским в главной роли возглавило чарт и во втором квартале.