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«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

6 августа 2025

Выручка онлайн-кинотеатра Wink за полгода составила 21,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за второй квартал и 6 месяцев 2025 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Выручка от видеосервисов во втором квартале составила 14,1 млрд рублей (+10% год к году), а за 6 месяцев – 27,8 млрд (+9%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink.

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за 6 месяцев составила 21,5 млрд рублей, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года.

В период с апреля по июнь платформа выпустила девять оригинальных проектов. Самым популярным из них оказался «Фишер. Затмение», продолжение детектива с Иваном Янковским в главной роли.

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