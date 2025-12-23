top banner
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России

Автор: Илья Кувшинов

23 декабря 2025

Кинематографист занимает эту должность с 1998 года

Актер и режиссер Никита Михалков снова переизбран на должность председателя Союза кинематографистов РФ. Решение было принято на XII Съезде Союза, который состоялся 22 декабря во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

В ходе съезда правление Союза отчиталось о работе за последние четыре года, включая деятельность региональных отделений, профессиональных гильдий, комиссий и ассоциаций, меры социальной поддержки членов организации, а также проекты Фонда поддержки регионального кино (ФПРК).

Новым направлением работы профсоюза обозначена сфера кинообразования – проведение кинолабораторий, мастерских и образовательных программ в различных регионах страны. Помимо этого, в рамках съезда было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом кинематографистов России и Союзом театральных деятелей РФ (СТД РФ).

Напомним, что 80-летний Михалков занимает пост председателя правления Союза кинематографистов с 1998 года.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

