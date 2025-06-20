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В создание кластера на базе Ялтинской киностудии инвестируют 25 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

20 июня 2025

Меморандум был подписан в рамках ПМЭФ-2025

Банк ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего создание современного кластера на базе Ялтинской киностудии. Об этом сообщает ТАСС.

Меморандум в рамках ПМЭФ-2025 подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании «Интеллект» Павел Пузырев.

В ПСБ отметили, что проект предполагает масштабное преобразование территории киностудии – там будут размещены арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей.

Помимо этого, на Ялтинской киностудии появится инновационный комплекс с музеем кино и школой-студией актерского мастерства, кинокластер с павильонами для съемок, бассейном для подводных съемок и аллеей кинематографистов, гостинично-рекреационный кластер и торгово-развлекательный комплекс.

Фото: официальный сайт Ялтинской киностудии

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