The New York Times начал переговоры о покупке Letterboxd

Стоимость сделки оценивается в $330 млн

Онлайн-сервис для любителей кино Letterboxd, который позволяет пользователям отмечать просмотренные фильмы, ставить им оценки и публиковать рецензии, может сменить владельца – медиагруппа The New York Times Company приступила к эксклюзивным переговорам насчет покупки портала.

Стоимость сделки оценивается в $330 млн, что превышает прогнозируемую прибыль сервиса за 2026 год (около $15 млн) более чем в 20 раз. Тем не менее, подчеркивается, что соглашение пока не заключено.

Ожидается, что основатели Letterboxd Мэттью Бьюкенен и Карл фон Рандоу сохранят руководящие должности и будут подчиняться одному из руководителей The New York Times.

Платформа для синефилов была запущена в 2011 году и сейчас насчитывает более 30 млн пользователей по всему миру. В прошлом году Letterboxd также запустил онлайн-сервис аренды фильмов, доступный в 23 странах.