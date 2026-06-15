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Александр Сокуров и Никита Михалков обменялись открытыми письмами на тему запрещенного в России кино

Автор: БК

15 июня 2026

Первое из них было написано в апреле во время ММКФ

14 июня в телеграм-канале режиссера Александра Сокурова было обнародовано письмо Никите Михалкову, которое постановщик передал ему в апреле во время ММКФ.

В нем Сокуров напомнил, что в последние годы он и многие другие российские кинематографисты сталкиваются с цензурными запретами, которые «исключают возможность продолжения профессионального развития». Режиссер также приложил к письму список фильмов, запрещенный Минкультом для демонстрации на территории страны.

«Список этот неполный, информация о фильмах взята из доступных мне источников. Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, – в основном молодым, – для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», – добавил он.

В комментарии к письму режиссер подчеркнул, что первоначально оно представляло личный характер, однако за два месяца Сокуров так и не получил никакого ответа. «Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», – написал постановщик.

Публичный ответ Никиты Михалкова был опубликован в официальном телеграм-канале программы «Бесогон». В нем председатель Союза кинематографистов России предложил Сокурову переадресовать письмо с просьбой содействовать снятию запретов на показ некоторых фильмов властям.

«Теперь по существу: я не ответил г-ну Сокурову на его первое письмо, потому что, как он сам честно признался, он этого ответа от меня не ждал. Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем. Что же касается второго его письма, то тут, как мне кажется, вообще произошла какая-то ошибка. В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят. И что теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать», – заявил Михалков.

Фото: Юрий Феклистов / официальный канал Александра Сокурова

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