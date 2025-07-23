Александр Сокуров планирует лично представить свой новый фильм на Венецианском кинофестивале

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Режиссер Александр Сокуров собирается на остров Лидо – постановщик заявил ТАСС, что планирует лично представить свой новый фильм ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА на грядущем Венецианском кинофестивале.

«Если мое состояние здоровья позволит, то я должен быть. Потому что это мировая специальная премьера, и все же это такой поступок всемирно известного фестиваля, когда в этих обстоятельствах фильм из России показывается в центре Европы», – заявил он.

Напомним, что картина Сокурова попала во внеконкурсную программу смотра. В основе документальной ленты лежат дневники режиссера, которые тот вел между 1961 и 1995 годами.

«Это не публицистика и не политика, это попытка художественного осмысления времени, художественная работа с документами. Это передача лирическими и драматическими средствами моего впечатления, ощущения от времени, в котором я жил, жили мои соотечественники – я имею в виду советских людей, потому что это о советском периоде жизни. О тревогах, которые мы испытывали тогда. И это не только о том, как жил в общем маленький, небольшой город Ленинград, но и том, что происходило вокруг Ленинграда во всем мире. Это о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, науке, технологии, технике – о том, из чего состояла жизнь такого маленького, но на самом деле великого города», – добавил режиссер.

Производством фильма занимался Фонд «Пример интонации». Музыку к картине написал Андрей Сигле.

Фото: кадр из фильма ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА