top banner

Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

Автор: БК

6 сентября 2025

«Золотого льва» за лучший фильм получила лента Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

82-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. 

«Золотого льва» за лучший фильм получила лента Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ. Председателем жюри основного конкурса в этом году выступал режиссер Александр Пэйн.

Главная награда секции «Горизонты» досталась картине В ПУТИ Дэвида Паблоса. 

Помимо этого, драма Насти Коркия КОРОТКОЕ ЛЕТО из секции «Венецианские дни» получила приз за лучший дебют имени Луиджи де Лаурентиса. Одним из продюсеров картины выступила Наталья Дрозд (КАНИКУЛЫ, ФРАУ).

Основной конкурс
• «Золотой лев» – ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ, реж. Джим Джармуш
• Гран-при жюри – ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ, реж. Каутер Бен Ханья
• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Бенни Сэфди (КРУШАЩАЯ МАШИНА)
• «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Валери Донзелли, Жиль Маршан (НА РАБОТЕ)
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Тони Сервилло (LA GRAZIA)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Синь Чжилэй (СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НАД ВСЕМИ НАМИ)
• Специальный приз жюри – ПОД ОБЛАКАМИ, реж. Джанфранко Рози
• Премия им. Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе – Луна Уэлдер (МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ)

Фото: кадр из фильма ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Продолжение «Супермена» выйдет в 2027 году
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией
Подробнее
Paramount экранизирует игру Call of Duty
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее
ИРИ запустил конкурс для создателей детского контента
Подробнее
«Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в российский прокат
Подробнее
Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее
Лето запретов
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль импакт-кино «Лампа» представил жюри
Подробнее
82-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
Драма «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Пусане
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее