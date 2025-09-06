Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

«Золотого льва» за лучший фильм получила лента Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

82-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей.

«Золотого льва» за лучший фильм получила лента Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ. Председателем жюри основного конкурса в этом году выступал режиссер Александр Пэйн.

Главная награда секции «Горизонты» досталась картине В ПУТИ Дэвида Паблоса.

Помимо этого, драма Насти Коркия КОРОТКОЕ ЛЕТО из секции «Венецианские дни» получила приз за лучший дебют имени Луиджи де Лаурентиса. Одним из продюсеров картины выступила Наталья Дрозд (КАНИКУЛЫ, ФРАУ).

Основной конкурс

• «Золотой лев» – ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ, реж. Джим Джармуш

• Гран-при жюри – ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ, реж. Каутер Бен Ханья

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Бенни Сэфди (КРУШАЩАЯ МАШИНА)

• «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Валери Донзелли, Жиль Маршан (НА РАБОТЕ)

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Тони Сервилло (LA GRAZIA)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Синь Чжилэй (СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НАД ВСЕМИ НАМИ)

• Специальный приз жюри – ПОД ОБЛАКАМИ, реж. Джанфранко Рози

• Премия им. Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе – Луна Уэлдер (МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ)

Фото: кадр из фильма ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ