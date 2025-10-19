top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»

Автор: Георгий Романов

19 октября 2025

Стартовавший в формате превью проект заработал за два дня свыше 73 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный мультфильм ФИННИК 2 (NMG). Релиз начал свой прокат в субботу в формате превью, но и этого ему хватило, чтобы забрать бронзу чарта с результатом порядка 73 млн рублей. 

Историческая драма ЛЕРМОНТОВ (VLG) расположилась на пятом месте таблицы. Фильм Бакура Бакурадзе записал на свой счет около 26 млн рублей, пройдя по верхней границе ожиданий. 

Строчку ниже занял американский фильм ужасов ГЛАЗАМИ ПСА (VLG). Показав наихудшую среднюю заполняемость среди картин первой десятки (в среднем 9 человек на сеанс), новинка сумела привлечь порядка 22 млн рублей за четыре дня проката. 

Замкнул топ-10 триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP), записавший на свой счет 12 млн рублей. 

 

Фото: кадр из фильма ФИННИК 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Disney планирует закончить с «Троном»
Подробнее
«МТС Медиа» начинает продавать билеты в кино
Подробнее
Стала известна программа конференции «Медиабизнес»
Подробнее
Авторы «Эда Вуда» готовят байопик о Беле Лугоши
Подробнее
В Москве прошел День «Каро Премьер»
Подробнее
Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки
Подробнее
Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%
Подробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри
Подробнее
Объявлен шорт-лист претендентов на премию Европейской киноакадемии
Подробнее
ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрам
Подробнее
На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрии
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лермонтов»
Подробнее
Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах
Подробнее
В Москве состоялась премьера мультфильма «Финник 2»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Лермонтов»
Подробнее