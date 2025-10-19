Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»

Стартовавший в формате превью проект заработал за два дня свыше 73 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный мультфильм ФИННИК 2 (NMG). Релиз начал свой прокат в субботу в формате превью, но и этого ему хватило, чтобы забрать бронзу чарта с результатом порядка 73 млн рублей.

Историческая драма ЛЕРМОНТОВ (VLG) расположилась на пятом месте таблицы. Фильм Бакура Бакурадзе записал на свой счет около 26 млн рублей, пройдя по верхней границе ожиданий.

Строчку ниже занял американский фильм ужасов ГЛАЗАМИ ПСА (VLG). Показав наихудшую среднюю заполняемость среди картин первой десятки (в среднем 9 человек на сеанс), новинка сумела привлечь порядка 22 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнул топ-10 триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP), записавший на свой счет 12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ФИННИК 2