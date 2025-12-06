Okko рассказал о новинках декабря

«Манюня. Детство Ба», «Брат навсегда», «Горыныч» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в декабре – сериал «Манюня. Детство Ба». Спин-офф популярного проекта расскажет смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац, которую поклонники франшизы знают, как бабушку Манюни.

Пользователей стриминга еще ждут документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА, сказки ГОРЫНЫЧ и ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, а также многое другое.

Уже на сервисе:

ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (фэнтезийный боевик, реж. Ким Бен-у)

Ким Док-ча – простой офисный клерк, отрада которого – читать каждый день фантастический вебтун неизвестного автора под названием «Три способа выжить в разрушенном мире». В книге 3000 глав и, видимо, он единственный человек, кто дочитывает эту историю до конца. Однако вскоре в мире начинают происходить катаклизмы и беспорядки. Первая глава начиналась так: «Метро остановилось в середине моста Донгхо». Спустя время Ким Док-ча едет в метро, и оно тоже останавливается на мосту…Герой сопоставляет происходящие события и осознает, что все идет точь-в-точь как было в книге. Получается, теперь только он один знает, что будет дальше, и может предотвратить конец света.

АЛЬТЕР (фантастический экшн, реж. Тимо Вуоренсола)

После катастрофы человечество разделилось на две группы: «генетиков» – генетически улучшенных людей, которые живут, как короли, и «особых» – обычных людей, невосприимчивых к модификациям, загнанных в гетто и лишенных прав. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает биомеханические устройства, которые возвращают ему подвижность и становятся оружием в борьбе с коррумпированными политиками и корпорациями. Вместе со своей союзницей, юной идеалисткой Хлоей, Леон становится символом борьбы за равенство и справедливость.

ПОПУТЧИКИ (комедия, реж. Иван Глубоков)

У Кирилла много амбиций, ведь он – подающий надежды программист. Парень придумал новую программу, которую очень хочет представить бизнесмену по имени Олег Потапов. Однако встреча проходит очень уж необычно: Потапов ведет себя странно и принимает Кирилла за друга своей молодости по кличке Сизый. Более того, вместе с незнакомкой Катей им втроем приходится убегать от непонятно откуда взявшихся бандитов. Кажется, что 1990-е снова вернулись на улицы! Оказывается, Потапов получил травму головы, из-за чего последние 30 лет оказались стерты из его памяти. Он думает, что на дворе действительно то время, когда бандиты пытались отобрать его бизнес. И теперь с другом и соратником Сизым ему нужно спасти свое дело – а Кириллу ничего не остается, кроме как подыграть.

С 12 декабря:

БРАТ НАВСЕГДА (документальный, реж. Григорий Сельянов, Анна Сельянова)

Режиссеры картины Григорий и Анна Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса, редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии, но и то, как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России. В центре внимания – изучение культурного следа, который оставила культовая дилогия в российском кинематографе. Создатели фильма беседуют с актерами и участниками съемочного процесса лент «Брат» и «Брат 2», экспертами, кинокритиками и представителями молодого поколения зрителей, для которых Данила Багров продолжает оставаться символом времени.

Также в декабре:

ГОРЫНЫЧ (приключенческая сказка, реж. Дмитрий Хонин)

Старший лейтенант ВМФ РФ Алексей Алехин неожиданно оказывается в сказочном мире! А все из-за того, что морское чудовище из таинственной пещеры похитило и перенесло в параллельную реальность его батискаф. Там герой спасает детеныша дракона, названного Горынычем, и малыш теперь считает Алехина своей мамой. Вместе с новым другом отважному моряку предстоит помочь князю Филимону справиться со смертельной хандрой, сразить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от врагов и предателей, а также встретить свою любовь.

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (фэнтезийная комедия, реж. Александр Войтинский)

Устав от бесконечных выходок Бабы Яги, Дедушка Мороз решает заняться перевоспитанием зловредной колдуньи. Немного поразмыслив, он поселяет Ягу в обыкновенную семью, где воспитывается мальчик Петя. Но дело в том, что у ребенка хватает забот и без неугомонной гостьи. Недавно родители Пети поссорились и теперь практически все свое время уделяют работе, а не благополучию семьи. К тому же, приближаются новогодние праздники, и в это волшебное время мальчик надеется примирить маму и папу, причем непременно до того момента, как часы пробьют двенадцать раз...

ФИННИК 2 (анимационный, реж. Денис Чернов)

В жизни подростка Фила Динозаврова много тревог: Финник и Кристина дружат уже год, но домовой сохраняет свое фирменное раздолбайство. Однажды он принимает древний посох за зубочистку и случайно активирует его магию. Финник теряет способность быть невидимым. Старый знакомый уверяет домового, что невидимость можно вернуть только с помощью волшебного посоха. Финник призывает на помощь Кристину и ее нового друга, чтобы они все вместе отправились на поиски. Перед героями встанут не только трудности пути, но и новый загадочный злодей, который поставит под угрозу само существование домовых.

«Манюня: Детство Ба» (комедия, реж. Арман Марутян)

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать все с чистого листа и гармонично влиться в размеренный уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что, маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители девочки постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой. В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет, и неразлучная троица сразу же попадает в водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох.

«Праздники», 3-й сезон (комедия, реж. Борис Дергачев)

Большая семья собирается на даче на майские праздники, чтобы по традиции хорошо провести время, насладиться природой и поесть шашлыков. Вот только на этот раз у каждого из членов семьи есть свои секреты, которые висят на них мертвым грузом и мешают наслаждаться выходными. Когда однажды один из присутствующих случайно раскрывает тайну, за столом начинается хаос. Но что ни делается, все к лучшему, верно? Подробный и обстоятельный разговор наверняка сделает родственников только ближе.

Фото: кадр со съемок сериала «Манюня: Детство Ба»