top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян

«Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян

Автор: БК

18 сентября 2025

Большинство респондентов также отметили, что не хотели бы вернуться в эту эпоху

Онлайн-кинотеатр Okkо и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос, посвященный отношению россиян к эпохе 1990-х годов. В исследовании, которое приурочено к релизу второй главы криминальной саги Юрия Быкова «Лихие», приняли участие более 130 тыс пользователей.

Наиболее популярными фильмами и сериалами того времени респонденты назвали криминальную драму Алексея Балабанова БРАТ и сериал «Бандитский Петербург», основанный на произведениях Андрея Константинова (44% опрошенных). Второе место досталось комедийным проектам – россияне отметили картину Александра Рогожкина ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ и скетч-шоу «Маски-шоу» (31%).

Бронзу заполучили зарубежные боевики, вроде ТЕРМИНАТОРА 2 и ВОЗДУШНОЙ ТЮРЬМЫ (16%). Еще 9% сделали акцент на семейных проектах и назвали любимыми детские передачи и мультсериалы, которые в то время демонстрировались по ТВ – от «Зова джунглей» Сергея Супонева до диснеевских «Утиных историй».

Саундтреками эпохи стали поп-музыка (в особенности, песни группы «Ласковый май») – 35% и зарубежные хиты (34%). Русский рок (в частности, группы «Кино» и Nautilus Pompilius) отметили 30% слушателей, а рэп и хип-хоп того времени практически не нашли отклика (1%).

Большинство респондентов также отметили, что считают 1990-е трудным и противоречивым временем. В частности, 78% опрошенных заявили, что не хотели бы вернуться в эту эпоху (лишь 22%, в свою очередь, считают обратное). Главные ассоциации с десятилетием – дефицит и бедность (41%), а также криминал (40%).

Фото: кадр из фильма БРАТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТ
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дракула» вырвался в лидеры
Подробнее
Кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко» представил программу
Подробнее
Фестиваль «Маяк» представил жюри
Подробнее
Фонд кино проведет защиту фильмов для семейной аудитории и анимации
Подробнее
Контент Start будет доступен в казахстанском онлайн-кинотеатре Unico
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»
Подробнее
Касса четверга: «Дракула» возглавил чарт
Подробнее
Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудитории
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
Семь цветков для рэкетира: итоги рынка кинопроката в Казахстане за первое полугодие 2025 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 сентября
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Касса России: «Дракула» Люка Бессона возглавил прокат
Подробнее

Новости по теме

Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТ
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года выросла до 73,6 млрд рублей
Подробнее