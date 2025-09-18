«Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян

Большинство респондентов также отметили, что не хотели бы вернуться в эту эпоху

Онлайн-кинотеатр Okkо и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос, посвященный отношению россиян к эпохе 1990-х годов. В исследовании, которое приурочено к релизу второй главы криминальной саги Юрия Быкова «Лихие», приняли участие более 130 тыс пользователей.

Наиболее популярными фильмами и сериалами того времени респонденты назвали криминальную драму Алексея Балабанова БРАТ и сериал «Бандитский Петербург», основанный на произведениях Андрея Константинова (44% опрошенных). Второе место досталось комедийным проектам – россияне отметили картину Александра Рогожкина ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ и скетч-шоу «Маски-шоу» (31%).

Бронзу заполучили зарубежные боевики, вроде ТЕРМИНАТОРА 2 и ВОЗДУШНОЙ ТЮРЬМЫ (16%). Еще 9% сделали акцент на семейных проектах и назвали любимыми детские передачи и мультсериалы, которые в то время демонстрировались по ТВ – от «Зова джунглей» Сергея Супонева до диснеевских «Утиных историй».

Саундтреками эпохи стали поп-музыка (в особенности, песни группы «Ласковый май») – 35% и зарубежные хиты (34%). Русский рок (в частности, группы «Кино» и Nautilus Pompilius) отметили 30% слушателей, а рэп и хип-хоп того времени практически не нашли отклика (1%).

Большинство респондентов также отметили, что считают 1990-е трудным и противоречивым временем. В частности, 78% опрошенных заявили, что не хотели бы вернуться в эту эпоху (лишь 22%, в свою очередь, считают обратное). Главные ассоциации с десятилетием – дефицит и бедность (41%), а также криминал (40%).

Фото: кадр из фильма БРАТ