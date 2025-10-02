Okko рассказал о новинках октября

Второй сезон мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве», «Как приручить лису» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в октябре – второй сезон мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве». В продолжении хитового сериала Градский (теперь в исполнении Кирилла Дыцевича) готов пойти на все, чтобы вернуть любовь Саши.

Также пользователей стриминга ждут детективный триллер «Как приручить лису», ставший победителем конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko»; анимационный сериал «13 карт: Джокер представляет», новый фильм Роберта Земекиса ТОГДА.СЕЙЧАС.ПОТОМ и многое другое.

С 3 октября:

ГЕЛЯ (криминальная комедия, реж. Стас Иванов)

Саня – дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!

С 10 октября:

«Как приручить лису» (криминальный триллер, реж. Юлиана Закревская)

Зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

«Хроники русской революции» (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

Сериал рассказывает о падении многовековой монархии и рождении нового государства. Жизненные пути Николая II, Ленина, Сталина и Троцкого раскрываются на фоне трагических событий, сопровождавших трансформацию Российской империи в Советский Союз после победы большевиков. Важная часть сюжета — длительное и напряженное противостояние между главными действующими лицами. Особое внимание уделяется личным трагедиям и переменам в судьбах людей, которые оказались в эпицентре переломного момента российской истории. Одним из центральных персонажей является Михаил Прохоров, молодой офицер из охранного отделения. Он стремится раскрыть сложные интриги и заговоры, касающиеся известных личностей — от Распутина и Троцкого до Блока, Горького и Мейерхольда.

С 13 октября:

«13 карт: Джокер представляет» (анимация, реж. Ваня Тэйл)

Карточные воплощения — валеты и короли четырех мастей — сталкиваются с мистической силой, проникающей в самое потаенное в их сердцах. Имя этой силе: Джокер, загадочная и очень могущественная карта. Зрителей ждут пять анимационных историй: «Размен», «Рыцарь счастливого знамени», «Потолок», «Все включено» и «Без конца». Выглядят они совершенно разными и несвязными (даже выполнены в разных художественных стилях), но это только на первый взгляд...

С 18 октября:

ТОГДА.СЕЙЧАС.ПОТОМ. (драмеди, реж. Роберт Земекис)

Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

С 20 октября:

«Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон (мелодрама, реж. Павел Смирнов, Владимир Боровой)

Саша возвращается в компанию «Стиллард», которой руководит Сергей Градский, и пытается начать все заново, несмотря на его предательство. Градский пытается вернуть любовь Саши, но девушка непреклонна. Она предлагает бывшему возлюбленному заключить контракт, согласно которому они могут общаться исключительно на рабочие темы. Бизнесмену с трудом удается соблюдать условия соглашения, но он готов на все, лишь бы девушка была рядом. В их отношения неожиданно вмешивается бабушка Саши, у который свои планы на будущее внучки.

Также в октябре:

ДЕВУШКА МИЛЛЕРА (триллер, реж. Джейд Бартлетт)

Она — не по годам одаренная студентка. Он — разочаровавшийся в жизни писатель. Их встреча становится началом игры, где вымысел опасно переплетается с реальностью.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»