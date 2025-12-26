Предварительная касса четверга: «Елки 12» остались в лидерах

«Три богатыря» расположились на второй строчке

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал праздничный альманах ЕЛКИ 12 (NMG). Релиз заработал чуть больше 20 млн рублей, что должно пополнить его копилку еще на 140-150 млн рублей по итогу уикенда. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 44 тысяч билетов.



Единственной крупной новинкой широкого проката в последний уикенд года стала новая часть анимационной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Отечественный мультфильм освоил в первый день проката около 18 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта. Скорее всего, к вечеру воскресенья на счету картины студии «Мельница» окажется порядка 120-130 млн рублей. Посещаемость проекта составила чуть больше 46,5 тысяч зрителей.



Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ