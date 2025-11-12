Драма «Аутсорс» выиграла приз на фестивале в Швеции

Проект Okko победил в категории «Лучший веб- или телесериал»

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko покорил шведских кинематографистов – драма Душана Глигорова «Аутсорс» победила в категории «Лучший веб- или телесериал» на фестивале Stockholm City Film Festival.

Напомнмим, что в центре сюжета сериала от продюсерской компании «Среда» – сотрудники тюрьмы и их новый бизнес: они отдают убийства смертников на аутсорс родственникам жертв. Главные роли в «Аутсорсе» исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева и Дарья Савельева.

Stockholm City Film Festival проводит группа независимых шведских режиссеров, которые отбирают лучшие работы со всего мира.

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»