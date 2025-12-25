Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Вручение премии состоится 30 января
Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой Орел».
В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли пять картин: АВГУСТ, БАТЯ 2. ДЕД, КОНЧИТСЯ ЛЕТО, КРАКЕН и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.
ХХIV церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Полный список номинантов
Лучший игровой фильм
• АВГУСТ, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев
• БАТЯ 2. ДЕД, реж. Илья Учитель
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
• КРАКЕН, реж. Николай Лебедев
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, реж. Феликс Умаров
Лучший телевизионный сериал
• «Атом», реж. Нурбек Эген
• «В парке Чаир», реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев
• «Минута тишины», реж. Илья Шеховцов
Лучший сериал онлайн-платформы
• «Аутсорс», реж. Душан Глигоров
• «Дыши», реж. Анна Кузнецова
• «Плевако», реж. Анна Матисон
Лучший неигровой фильм
• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: БОРИС БАРНЕТ, реж. Андрей Истратов
• ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко
• ФИЛОНОВ, реж. Никита Снегов
Лучший короткометражный фильм
• «Кровикс», реж. Мариам-Биби Халилова
• «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• «Самый лучший новый год», реж. Екатерина Мавроматис
Лучший анимационный фильм
• «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов
• «Малыш Т-34», реж. Елена Яременко
• «Отель „Онегин“», реж. Ирина Евтеева
Лучшая режиссерская работа
• Никита Высоцкий, Илья Лебедев (АВГУСТ)
• Илья Учитель (БАТЯ 2. ДЕД)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучший сценарий
• Сергей Снежкин (АВГУСТ)
• Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров (БАТЯ 2. ДЕД)
• Василий Зоркий, Андрей Курганов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая женская роль в кино
• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)
• Елена Лядова (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)
• Алена Долголенко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая женская роль на телевидении
• Екатерина Климова («Атом»)
• Любовь Константинова («В парке Чаир»)
• Ольга Лерман («Минута тишины»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
• Мила Ершова («Аутсорс»)
• Марина Александрова («Дыши»)
• Ольга Лерман («Плевако»)
Лучшая мужская роль в кино
• Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков (АВГУСТ)
• Евгений Цыганов (БАТЯ 2. ДЕД)
• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая мужская роль на телевидении
• Алексей Гуськов («Атом»)
• Федор Федотов («В парке Чаир»)
• Евгений Цыганов («Минута тишины»)
Лучший актер онлайн-сериала
• Иван Янковский («Аутсорс»)
• Сергей Безруков («Плевако»)
• Сергей Гилев («Хирург»)
Лучшая женская роль второго плана
• Полина Агуреева (ПОЧТАРЬ)
• Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Даниил Воробьев (АВГУСТ)
• Виктор Добронравов (КРАКЕН)
• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая операторская работа
• Максим Шинкоренко (АВГУСТ)
• Сергей Мачильский (КРАКЕН)
• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая работа художника-постановщика
• Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина (АВГУСТ)
• Юлия Чарандаева (КРАКЕН)
• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая работа художника по костюмам
• Алексей Камышов (АВГУСТ)
• Татьяна Мамедова (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)
• Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая музыка к фильму
• Дмитрий Емельянов (АВГУСТ)
• Артем Васильев (КРАКЕН)
• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучший монтаж фильма
• Илья Лебедев (АВГУСТ)
• Гелиос Чучка (КРАКЕН)
• Мария Лихачева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая работа звукорежиссера
• Студия «Атмосфера» (АВГУСТ)
• Алексей Самоделко (КРАКЕН)
• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшие визуальные эффекты
• Online VFX Studio (АВГУСТ)
• Студия VVERH, студия CGF (КРАКЕН)
• Film Direction (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Фото: кадр из фильма АВГУСТ