Премия «Золотой Орел» объявила номинантов

Автор: Илья Кувшинов

25 декабря 2025

Вручение премии состоится 30 января

Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой Орел». 

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли пять картин: АВГУСТ, БАТЯ 2. ДЕД, КОНЧИТСЯ ЛЕТО, КРАКЕН и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

ХХIV церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм
АВГУСТ, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев
БАТЯ 2. ДЕД, реж. Илья Учитель
КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
КРАКЕН, реж. Николай Лебедев
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, реж. Феликс Умаров

Лучший телевизионный сериал
• «Атом», реж. Нурбек Эген
• «В парке Чаир», реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев
• «Минута тишины», реж. Илья Шеховцов

Лучший сериал онлайн-платформы
• «Аутсорс», реж. Душан Глигоров
• «Дыши», реж. Анна Кузнецова
• «Плевако», реж. Анна Матисон

Лучший неигровой фильм
• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: БОРИС БАРНЕТ, реж. Андрей Истратов
• ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко
• ФИЛОНОВ, реж. Никита Снегов

Лучший короткометражный фильм
• «Кровикс», реж. Мариам-Биби Халилова
• «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• «Самый лучший новый год», реж. Екатерина Мавроматис

Лучший анимационный фильм
• «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов
• «Малыш Т-34», реж. Елена Яременко
• «Отель „Онегин“», реж. Ирина Евтеева

Лучшая режиссерская работа
• Никита Высоцкий, Илья Лебедев (АВГУСТ)
• Илья Учитель (БАТЯ 2. ДЕД)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший сценарий
• Сергей Снежкин (АВГУСТ)
• Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров (БАТЯ 2. ДЕД)
• Василий Зоркий, Андрей Курганов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая женская роль в кино
• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)
• Елена Лядова (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)
• Алена Долголенко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая женская роль на телевидении
• Екатерина Климова («Атом»)
• Любовь Константинова («В парке Чаир»)
• Ольга Лерман («Минута тишины»)

Лучшая актриса онлайн-сериала
• Мила Ершова («Аутсорс»)
• Марина Александрова («Дыши»)
• Ольга Лерман («Плевако»)

Лучшая мужская роль в кино
• Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков (АВГУСТ)
• Евгений Цыганов (БАТЯ 2. ДЕД)
• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая мужская роль на телевидении
• Алексей Гуськов («Атом»)
• Федор Федотов («В парке Чаир»)
• Евгений Цыганов («Минута тишины»)

Лучший актер онлайн-сериала
• Иван Янковский («Аутсорс»)
• Сергей Безруков («Плевако»)
• Сергей Гилев («Хирург»)

Лучшая женская роль второго плана
• Полина Агуреева (ПОЧТАРЬ)
• Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

Лучшая мужская роль второго плана
• Даниил Воробьев (АВГУСТ)
• Виктор Добронравов (КРАКЕН)
• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая операторская работа
• Максим Шинкоренко (АВГУСТ)
• Сергей Мачильский (КРАКЕН)
• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника-постановщика
• Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина (АВГУСТ)
• Юлия Чарандаева (КРАКЕН)
• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника по костюмам
• Алексей Камышов (АВГУСТ)
• Татьяна Мамедова (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)
• Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая музыка к фильму
• Дмитрий Емельянов (АВГУСТ)
• Артем Васильев (КРАКЕН)
• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший монтаж фильма
• Илья Лебедев (АВГУСТ)
• Гелиос Чучка (КРАКЕН)
• Мария Лихачева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа звукорежиссера
• Студия «Атмосфера» (АВГУСТ)
• Алексей Самоделко (КРАКЕН)
• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшие визуальные эффекты
• Online VFX Studio (АВГУСТ)
• Студия VVERH, студия CGF (КРАКЕН)
• Film Direction (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

