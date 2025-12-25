Премия «Золотой Орел» объявила номинантов

Вручение премии состоится 30 января

Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой Орел».

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли пять картин: АВГУСТ, БАТЯ 2. ДЕД, КОНЧИТСЯ ЛЕТО, КРАКЕН и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

ХХIV церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм

• АВГУСТ, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев

• БАТЯ 2. ДЕД, реж. Илья Учитель

• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев

• КРАКЕН, реж. Николай Лебедев

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, реж. Феликс Умаров

Лучший телевизионный сериал

• «Атом», реж. Нурбек Эген

• «В парке Чаир», реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев

• «Минута тишины», реж. Илья Шеховцов

Лучший сериал онлайн-платформы

• «Аутсорс», реж. Душан Глигоров

• «Дыши», реж. Анна Кузнецова

• «Плевако», реж. Анна Матисон

Лучший неигровой фильм

• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: БОРИС БАРНЕТ, реж. Андрей Истратов

• ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко

• ФИЛОНОВ, реж. Никита Снегов

Лучший короткометражный фильм

• «Кровикс», реж. Мариам-Биби Халилова

• «Немой», реж. Арсен Аристакесян

• «Самый лучший новый год», реж. Екатерина Мавроматис

Лучший анимационный фильм

• «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов

• «Малыш Т-34», реж. Елена Яременко

• «Отель „Онегин“», реж. Ирина Евтеева

Лучшая режиссерская работа

• Никита Высоцкий, Илья Лебедев (АВГУСТ)

• Илья Учитель (БАТЯ 2. ДЕД)

• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший сценарий

• Сергей Снежкин (АВГУСТ)

• Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров (БАТЯ 2. ДЕД)

• Василий Зоркий, Андрей Курганов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая женская роль в кино

• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)

• Елена Лядова (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)

• Алена Долголенко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая женская роль на телевидении

• Екатерина Климова («Атом»)

• Любовь Константинова («В парке Чаир»)

• Ольга Лерман («Минута тишины»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

• Мила Ершова («Аутсорс»)

• Марина Александрова («Дыши»)

• Ольга Лерман («Плевако»)

Лучшая мужская роль в кино

• Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков (АВГУСТ)

• Евгений Цыганов (БАТЯ 2. ДЕД)

• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая мужская роль на телевидении

• Алексей Гуськов («Атом»)

• Федор Федотов («В парке Чаир»)

• Евгений Цыганов («Минута тишины»)

Лучший актер онлайн-сериала

• Иван Янковский («Аутсорс»)

• Сергей Безруков («Плевако»)

• Сергей Гилев («Хирург»)

Лучшая женская роль второго плана

• Полина Агуреева (ПОЧТАРЬ)

• Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Даниил Воробьев (АВГУСТ)

• Виктор Добронравов (КРАКЕН)

• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая операторская работа

• Максим Шинкоренко (АВГУСТ)

• Сергей Мачильский (КРАКЕН)

• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника-постановщика

• Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина (АВГУСТ)

• Юлия Чарандаева (КРАКЕН)

• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника по костюмам

• Алексей Камышов (АВГУСТ)

• Татьяна Мамедова (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)

• Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая музыка к фильму

• Дмитрий Емельянов (АВГУСТ)

• Артем Васильев (КРАКЕН)

• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший монтаж фильма

• Илья Лебедев (АВГУСТ)

• Гелиос Чучка (КРАКЕН)

• Мария Лихачева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа звукорежиссера

• Студия «Атмосфера» (АВГУСТ)

• Алексей Самоделко (КРАКЕН)

• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшие визуальные эффекты

• Online VFX Studio (АВГУСТ)

• Студия VVERH, студия CGF (КРАКЕН)

• Film Direction (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Фото: кадр из фильма АВГУСТ