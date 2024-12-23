Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Церемония вручения состоится 31 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм»
Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой Орел».
В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли пять картин: ВЕЧНАЯ ЗИМА, ВОЗДУХ, ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СМОТРИ НА МЕНЯ! и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.
ХХIII церемония вручения премии «Золотой Орел» состоится 31 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Полный список номинантов
Лучший игровой фильм
• ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов
• ВОЗДУХ, реж. Алексей Герман-младший
• ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов
• СМОТРИ НА МЕНЯ!, реж. Владимир Грамматиков
• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, реж. Александр Андрющенко
Лучший телевизионный сериал
• «Адмирал Кузнецов», реж. Сергей Виноградов
• «Столыпин», реж. Алексей Андрианов
• «Я не могу без тебя», реж. Юрий Мороз
Лучший сериал онлайн-платформ
• «Золотое дно», реж. Илья Ермолов
• «Противостояние», реж, Тимур Алпатов
• «Трасса», реж. Душан Глигоров
Лучший неигровой фильм
• ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ. СОЛОВКИ, реж. Даниил Акимов
• ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок
• УЛЫБНИСЬ!, реж. Марианна Киреева
Лучший короткометражный фильм
• «30 секунд», реж. Иван Соснин
• «Земля», реж. Михаил Мотылев
• «Синяя планета», реж. Яна Климова-Юсупова
Лучший анимационный фильм
• ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, реж. Василий Ровенский
• НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЬВА, реж. Оксана Холодова
• РУЧЕЙ, БЕГУЩИЙ В ГОРЫ, реж. Александр Храмцов
Лучшая режиссерская работа
• Алексей Герман-младший (ВОЗДУХ)
• Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Владимир Грамматиков (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
Лучший сценарий
• Николай Ларионов (ВЕЧНАЯ ЗИМА)
• Алексей Герман-младший, Елена Кисилева (ВОЗДУХ)
• Сергей Снежкин (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
Лучшая женская роль в кино
• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)
• Ангелина Стречина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Александра Урсуляк (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
Лучшая женская роль на телевидении
• Дарья Урсуляк («Адмирал Кузнецов»)
• Стася Милославская («Столыпин»)
• Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
• Юлия Снигирь («Золотое дно»)
• Карина Разумовская («Трасса»)
• Светлана Иванова («Эль-Русо»)
Лучшая мужская роль в кино
• Сергей Безруков (ВОЗДУХ)
• Роман Васильев (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Александр Яценко (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)
Лучшая мужская роль на телевидении
• Игорь Петренко («Адмирал Кузнецов»)
• Александр Устюгов («Столыпин»)
• Сергей Голомазов («Хор»)
Лучший актер онлайн-сериала
• Алексей Гуськов («Золотое дно»)
• Владимир Вдовиченков («Противостояние»)
• Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)
Лучшая женская роль второго плана
• Елена Лядова (ВОЗДУХ)
• Алёна Бабенко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Виктория Исакова (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучшая мужская роль второго плана
• Антон Шагин (ВОЗДУХ)
• Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Александр Петров (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучшая операторская работа
• Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина (ВОЗДУХ)
• Максим Шинкоренко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Алишер Хамидходжаев (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
Лучшая работа художника постановщика
• Елена Окопная (ВОЗДУХ)
• Павел Пархоменко, Леонид Кипнис (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Влад Огай (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучший художник по костюмам
• Елена Окопная (ВОЗДУХ)
• Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучшая музыка к фильму
• Андрей Суротдинов (ВОЗДУХ)
• Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Владимир Давыденко (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
Лучший монтаж фильма
• Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай (ВОЗДУХ)
• Илья Лебедев, Игорь Литонинский (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Александр Пузырев, Алексей Старченко (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучшая работа звукорежиссера
• Никита Ганькин (ВОЗДУХ)
• Студия «Атмосфера» (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Студия «Flysound» (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
Лучшие визуальные эффекты
• Студия «ALAMBIC SFX» (ВОЗДУХ)
• ONLINE VFX STUDIO (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Студия «Main Road Post» (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)