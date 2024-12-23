Премия «Золотой Орел» объявила номинантов

Церемония вручения состоится 31 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм»

Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой Орел».

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли пять картин: ВЕЧНАЯ ЗИМА, ВОЗДУХ, ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СМОТРИ НА МЕНЯ! и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

ХХIII церемония вручения премии «Золотой Орел» состоится 31 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм

• ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов

• ВОЗДУХ, реж. Алексей Герман-младший

• ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов

• СМОТРИ НА МЕНЯ!, реж. Владимир Грамматиков

• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, реж. Александр Андрющенко

Лучший телевизионный сериал

• «Адмирал Кузнецов», реж. Сергей Виноградов

• «Столыпин», реж. Алексей Андрианов

• «Я не могу без тебя», реж. Юрий Мороз



Лучший сериал онлайн-платформ

• «Золотое дно», реж. Илья Ермолов

• «Противостояние», реж, Тимур Алпатов

• «Трасса», реж. Душан Глигоров

Лучший неигровой фильм

• ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ. СОЛОВКИ, реж. Даниил Акимов

• ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок

• УЛЫБНИСЬ!, реж. Марианна Киреева

Лучший короткометражный фильм

• «30 секунд», реж. Иван Соснин

• «Земля», реж. Михаил Мотылев

• «Синяя планета», реж. Яна Климова-Юсупова

Лучший анимационный фильм

• ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, реж. Василий Ровенский

• НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЬВА, реж. Оксана Холодова

• РУЧЕЙ, БЕГУЩИЙ В ГОРЫ, реж. Александр Храмцов



Лучшая режиссерская работа

• Алексей Герман-младший (ВОЗДУХ)

• Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Владимир Грамматиков (СМОТРИ НА МЕНЯ!)



Лучший сценарий

• Николай Ларионов (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

• Алексей Герман-младший, Елена Кисилева (ВОЗДУХ)

• Сергей Снежкин (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)



Лучшая женская роль в кино

• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)

• Ангелина Стречина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Александра Урсуляк (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучшая женская роль на телевидении

• Дарья Урсуляк («Адмирал Кузнецов»)

• Стася Милославская («Столыпин»)

• Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

• Юлия Снигирь («Золотое дно»)

• Карина Разумовская («Трасса»)

• Светлана Иванова («Эль-Русо»)



Лучшая мужская роль в кино

• Сергей Безруков (ВОЗДУХ)

• Роман Васильев (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Александр Яценко (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)



Лучшая мужская роль на телевидении

• Игорь Петренко («Адмирал Кузнецов»)

• Александр Устюгов («Столыпин»)

• Сергей Голомазов («Хор»)

Лучший актер онлайн-сериала

• Алексей Гуськов («Золотое дно»)

• Владимир Вдовиченков («Противостояние»)

• Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)

Лучшая женская роль второго плана

• Елена Лядова (ВОЗДУХ)

• Алёна Бабенко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Виктория Исакова (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучшая мужская роль второго плана

• Антон Шагин (ВОЗДУХ)

• Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Александр Петров (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучшая операторская работа

• Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина (ВОЗДУХ)

• Максим Шинкоренко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Алишер Хамидходжаев (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучшая работа художника постановщика

• Елена Окопная (ВОЗДУХ)

• Павел Пархоменко, Леонид Кипнис (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Влад Огай (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучший художник по костюмам

• Елена Окопная (ВОЗДУХ)

• Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучшая музыка к фильму

• Андрей Суротдинов (ВОЗДУХ)

• Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Владимир Давыденко (СМОТРИ НА МЕНЯ!)



Лучший монтаж фильма

• Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай (ВОЗДУХ)

• Илья Лебедев, Игорь Литонинский (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Александр Пузырев, Алексей Старченко (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучшая работа звукорежиссера

• Никита Ганькин (ВОЗДУХ)

• Студия «Атмосфера» (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Студия «Flysound» (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

Лучшие визуальные эффекты

• Студия «ALAMBIC SFX» (ВОЗДУХ)

• ONLINE VFX STUDIO (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Студия «Main Road Post» (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)