Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год

В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел».

В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин. В их числе – ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ Ивана Соснина, АВГУСТ Никиты Высоцкого, БАТЯ 2. ДЕД Ильи Учителя, КОНЧИТСЯ ЛЕТО Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА Игоря Волошина и многие другие.

В лонг-лист категории «Лучший телесериал» попало 20 проектов, а в лонг-лист номинации «Лучший проект онлайн-платформы» – 30 проектов.

Полный список претендентов доступен на официальном сайте премии. Шорт-лист будет определен по итогам первого тура голосования.

ХХIV Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Фото: официальный сайт премии