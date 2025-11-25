top banner

«МТС Медиа» начнет работу под новым брендом «ON Медиа»

Автор: Илья Кувшинов

25 ноября 2025

В частности, онлайн-кинотеатр KION сменит название на «КИОН»

Медиахолдинг «МТС Медиа» объявил масштабный ребрендинг – в декабре он начнет работу под новым брендом «ON Медиа».

«Главная цель холдинга – создавать контент и давать пользователю эмоции и впечатления везде, где бы он ни находился, онлайн и оффлайн. Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим, ведь ON – устойчивый символ включения, открытия и начала чего-то нового или уже известного. Наши корпоративные связи с экосистемой МТС неразрывны, но мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», – подчеркнула генеральный директор холдинга Софья Митрофанова.

Таким образом, онлайн-кинотеатр KION сменит название на «КИОН», стриминговый сервис «МТС Музыка» будет называться «КИОН Музыка», а книжный сервис «Строки» – «КИОН Строки». Отмечается, что изменения никак отразятся на пользователях платформ.

Также с 4 декабря холдинг запустит единую медиаподписку «КИОН Топ», в которую войдут все три сервиса «ON Медиа».

Затронет ребрендинг и B2B-активы холдинга. Продюсерский центр KIONFILM, занимающийся производством оригинальных фильмов и сериалов, с декабря получит название «ON Студия», а музыкальная компания МТС Лейбл – «ON Лейбл». Продюсирование офлайн-мероприятий в компании МТС Live сосредоточится в продюсерском центре с новым названием «ON Шоу», который ранее не имел отдельного бренда.

Фото: пресс-служба «ON Медиа»

