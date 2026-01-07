Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Торжественная церемония вручения состоится 1 марта
7 января стали известны номинанты на актерскую премию, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы минувшего года.
Имена претендентов в прямом эфире объявили актеры Коннор Сторри («Жаркое соперничество») и Джанелл Джеймс («Начальная школа Эбботт»).
В частности, Харрисон Форд получит почетную награду за вклад в киноискусство из рук президента гильдии Шона Остина.
32-я Актерская премия состоится 1 марта и будет транслироваться на Netflix в прямом эфире по всему миру.
Список некоторых номинантов
Лучший актерский состав
• ФРАНКЕНШТЕЙН
• ГАМНЕТ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• ГРЕШНИКИ
Лучшая женская роль
• Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Кейт Хадсон (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ)
• Чейз Инфинити (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Эмма Стоун (БУГОНИЯ)
Лучшая мужская роль
• Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Леонардо ДиКаприо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Итан Хоук (ГОЛУБАЯ ЛУНА)
• Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Джесси Племонс (БУГОНИЯ)
Лучшая женская роль второго плана
• Одесса Эзайон (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: ЧАСТЬ 2)
• Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)
• Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Майлз Кейтон (ГРЕШНИКИ)
• Бенисио Дель Торо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Пол Мескал (ГАМНЕТ)
• Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
Лучший актерский состав в драматическом сериале
• «Дипломатка»
• «Лэндмен»
• «Питт»
• «Разделение»
• «Белый лотос»
Лучший актерский состав в комедийном сериале
• «Начальная школа Эбботт»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Киностудия»
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ