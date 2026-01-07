Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию

Торжественная церемония вручения состоится 1 марта

7 января стали известны номинанты на актерскую премию, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы минувшего года.

Имена претендентов в прямом эфире объявили актеры Коннор Сторри («Жаркое соперничество») и Джанелл Джеймс («Начальная школа Эбботт»).

В частности, Харрисон Форд получит почетную награду за вклад в киноискусство из рук президента гильдии Шона Остина.

32-я Актерская премия состоится 1 марта и будет транслироваться на Netflix в прямом эфире по всему миру.

Список некоторых номинантов

Лучший актерский состав

• ФРАНКЕНШТЕЙН

• ГАМНЕТ

• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

• БИТВА ЗА БИТВОЙ

• ГРЕШНИКИ

Лучшая женская роль

• Джесси Бакли (ГАМНЕТ)

• Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)

• Кейт Хадсон (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ)

• Чейз Инфинити (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Эмма Стоун (БУГОНИЯ)

Лучшая мужская роль

• Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

• Леонардо ДиКаприо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Итан Хоук (ГОЛУБАЯ ЛУНА)

• Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)

• Джесси Племонс (БУГОНИЯ)

Лучшая женская роль второго плана

• Одесса Эзайон (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: ЧАСТЬ 2)

• Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)

• Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)

• Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Майлз Кейтон (ГРЕШНИКИ)

• Бенисио Дель Торо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)

• Пол Мескал (ГАМНЕТ)

• Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

Лучший актерский состав в драматическом сериале

• «Дипломатка»

• «Лэндмен»

• «Питт»

• «Разделение»

• «Белый лотос»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

• «Начальная школа Эбботт»

• «Медведь»

• «Хитрости»

• «Убийства в одном здании»

• «Киностудия»

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ