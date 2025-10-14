Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрам

Соглашение будет доступно для проектов с бюджетом до $300 тыс

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила о том, что профсоюз планирует подписать новый контракт, разработанный специально для быстро развивающегося формата игровых микродрам.

Соглашение, получившее название Verticals Agreement, будет охватывать различные проекты с бюджетом до $300 тыс, что соответствует стандартам производства вертикальных сериалов, созданных специально для мобильных устройств. Ожидается, что контракт будет доступен для членов SAG-AFTRA уже в конце октября.

«Мы рады представить соглашение, которое не только отражает современную модель потребления контента, но и обеспечивает защиту его создателей. Этот контракт учитывает реалии производства проектов подобного рода – их количество смен, бюджеты и творческие амбиции, и также соблюдает основные стандарты профсоюза в области защиты актеров. Микродрамы – это не просто новый формат. Они открывают возможность для рассказа свежих историй, каждый день привлекая тем самым новых зрителей», – заявил главный переговорщик гильдии Дункан Крэбтри-Айрленд.

Напомним, что вертикальные сериалы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира. В частности, за пределами Китая мировой рынок микродрам уже дорос до $1,4 млрд в прошлом году и, согласно прогнозам, достигнет $9,5 млрд к 2030-му.