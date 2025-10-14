top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрам

Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрам

Автор: Илья Кувшинов

14 октября 2025

Соглашение будет доступно для проектов с бюджетом до $300 тыс

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила о том, что профсоюз планирует подписать новый контракт, разработанный специально для быстро развивающегося формата игровых микродрам.

Соглашение, получившее название Verticals Agreement, будет охватывать различные проекты с бюджетом до $300 тыс, что соответствует стандартам производства вертикальных сериалов, созданных специально для мобильных устройств. Ожидается, что контракт будет доступен для членов SAG-AFTRA уже в конце октября.

«Мы рады представить соглашение, которое не только отражает современную модель потребления контента, но и обеспечивает защиту его создателей. Этот контракт учитывает реалии производства проектов подобного рода – их количество смен, бюджеты и творческие амбиции, и также соблюдает основные стандарты профсоюза в области защиты актеров. Микродрамы – это не просто новый формат. Они открывают возможность для рассказа свежих историй, каждый день привлекая тем самым новых зрителей», – заявил главный переговорщик гильдии Дункан Крэбтри-Айрленд.

Напомним, что вертикальные сериалы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира. В частности, за пределами Китая мировой рынок микродрам уже дорос до $1,4 млрд в прошлом году и, согласно прогнозам, достигнет $9,5 млрд к 2030-му.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей из-за фильма «Триггер»
Подробнее
Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола начнет съемки нового фильма в ноябре
Подробнее
Главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день четвертый
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
KION рассказал о новинках октября
Подробнее
Владимир Путин образовал Cовет при президенте России по культуре
Подробнее
Яндекс запускает второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день третий
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день второй
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Первый на Олимпе» уступает «Родниной»
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Леонардо Ди Каприо, Бри Ларсон и Алисия Викандер стали на шаг ближе к «Оскару»
Подробнее