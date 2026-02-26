Россия стала четвертым по спросу рынком для французского кино в 2025 году

Самым популярным проектом оказался фильм Люка Бессона «Дракула»

По итогам 2025 года Россия стала четвертым по спросу рынком после Мексики, Италии и Германии для французских проектов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный отчет агентства Unifrance.

Всего за минувший год французский кинематограф заработал в зарубежном кинопрокате €272 млн, на сеансы было продано порядка 42,5 млн билетов.

На Россию пришлось 3,2 млн проданных билетов в кинотеатры (8,3% от общего количества). Всего в 2025 году в отечественном прокате вышло 72 французских проекта с учетом тех, где Франция была заявлена одной из стран-создателей.

Самым популярным из них оказалась лента Люка Бессона ДРАКУЛА (1,76 млн зрителей к концу 2025 года). Для сравнения: показатель во Франции составил 651 тыс зрителей, а в Италии – 723 тыс.

Напомним, что в 2024 году Россия находилась на втором месте по числу просмотров французского кино, а в 2023-м – на первом.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА