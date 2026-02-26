top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Россия стала четвертым по спросу рынком для французского кино в 2025 году

Россия стала четвертым по спросу рынком для французского кино в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2026

Самым популярным проектом оказался фильм Люка Бессона «Дракула»

По итогам 2025 года Россия стала четвертым по спросу рынком после Мексики, Италии и Германии для французских проектов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный отчет агентства Unifrance.

Всего за минувший год французский кинематограф заработал в зарубежном кинопрокате €272 млн, на сеансы было продано порядка 42,5 млн билетов.

На Россию пришлось 3,2 млн проданных билетов в кинотеатры (8,3% от общего количества). Всего в 2025 году в отечественном прокате вышло 72 французских проекта с учетом тех, где Франция была заявлена одной из стран-создателей.

Самым популярным из них оказалась лента Люка Бессона ДРАКУЛА (1,76 млн зрителей к концу 2025 года). Для сравнения: показатель во Франции составил 651 тыс зрителей, а в Италии – 723 тыс. 

Напомним, что в 2024 году Россия находилась на втором месте по числу просмотров французского кино, а в 2023-м – на первом.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль российского кино в Онфлере состоится в очном формате
Подробнее
Французским кинотеатрам назвали дату открытия
Подробнее
Французские кинотеатры будут закрыты до середины июля
Подробнее
Во Франции релизам разрешили сокращать кинотеатральное окно
Подробнее
Посещаемость французского кино за пределами страны составила 40 млн зрителей
Подробнее