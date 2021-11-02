Фестиваль российского кино в Онфлере состоится в очном формате

Крупнейший смотр российского кино во Франции пройдет с 23 по 28 ноября

Крупнейший смотр российского кино во Франции, уже 29-й по счету Фестиваль российского кино в Онфлере, пройдет с 23 по 28 ноября 2021 года. Предполагается, что вакцинно-паспортный режим, введеный в стране, не помешает проведению мероприятия, и Фестиваль пройдет очно и в полном объеме. Как зрители, так и организаторы должны будут иметь при себе «пропуска здоровья», свидетельствующие о прохождении полного курса вакцинации.

«После годичного перерыва, связанного с закрытием кинотеатров, мы рады снова принять в Онфлере сотни французских зрителей, желающих увидеть на большом экране лучшие российские фильмы последних лет , - говорит программный директор Фестиваля Елена Дюффорт. – Несмотря на то, что у нас уже есть опыт проведения фестиваля онлайн, Онфлер был и остается прежде всего личной встречей российских кинематографистов и французской публики».

Французским зрителям и жюри, состоящему из известных французских кинематографистов, будут представлены 8 конкурсных фильмов, а также обширная внеконкурсная программа: спецпоказы, ретроспектива фильмов киностудии «Мосфильм», программа для детей и юношества, программа документальных и анимационных фильмов. Откроется Фестиваль фильмом Алексея Германа ДЕЛО, а за призы, в том числе за очень почетный Приз публики, вручаемый по результатам зрительского голосования, поборются не только конкурсные фильмы, но и все участники внеконкурсной программы, среди которых БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК Андрея Зайцева, ПАЛЬМА Александра Домогарова мл., ОДИН ВДОХ Елены Хазановой, ХОЛОП Клима Шипенко, ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА Оксаны Бычковой, КАРТОННАЯ ПРИСТАНЬ Кирилла Котельникова и многие другие картины. В качестве предпремьеры планируется показ фильма ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, выходящего в кинотеатрах во Франции 1 декабря, впервые на большом экране будут показаны СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина. «Во Франции в среднем каждую неделю на экраны выходит по 13-14 новых фильмов, - рассказала Елена Дюффорт – поэтому рекламная поддержка Фестиваля имеет огромное значение как для зрителей, так и для французских прокатчиков»

Полный список участников будут объявлены 8 ноября на пресс-конференции Фестиваля. Вручение призов Фестиваля состоится в субботу 27 ноября, а показы для зрителей продолжатся до воскресенья 28 ноября.

Председателем жюри 2021 года станет швейцарская актриса Марта Келлер, известная широкому зрителю по фильмам МАРАФОНЕЦ Джона Шлезингера, ФЕДОРА Билли Уайлдера, МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА Майкла Андерсона, ОЧИ ЧЕРНЫЕ Никиты Михалкова, МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ Вольфганга Мернбергера. Ее коллегами по жюри станут французский кинооператор Лоран Дайян, художник по костюмам Элизабет Тавернье, режиссер и сценарист Марион Верну, журналист телеканала Canal plus Жильдас Ле Гак.

Фестиваль организуется французской Ассоциацией друзей Фестиваля российского кино при поддержке города Онфлер, Региона Нормандия, CNC – Национального центра кинематографии и анимации Франции, Торгово-промышленной палаты Pays d'Auge и Коммунального объединения Honfleur-Beuzeville. Фестиваль проводится при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации во Франции, Российского дома науки и культуры в Париже, киноконцерна «Мосфильм». С 2020 года российским организационным партнером фестиваля является Роскино.

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