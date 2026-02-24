В Турции пройдут Дни русского кино

C 27 февраля по 1 марта в Стамбуле будут показаны восемь российских картин

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» проведет Russian Film Weekend в Стамбуле – с 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sineması будут показаны восемь российских картин.

В числе картин, которые смогут увидеть турецкие зрители – СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева, ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, НА ВЫБРОС Константина Бронзита, ОГНЕННЫЙ ЛИС Дмитрия и Анны Шпиленков, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, а также КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.

Показы пройдут на русском языке с турецкими субтитрами. После каждого сеанса запланированы обсуждения с авторами фильмов.

Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА