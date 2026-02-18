Официальная касса России: Сборы – чистый изумруд

По итогам первых выходных СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ показала лучший старт среди отечественных картин за пределами новогодних каникул, заработав 672 млн рублей за 1,562 млн проданных билетов. По финансовому показателю новинка обошла фильмы ЛЕД 2 (580 млн) и ВИЙ (579 млн), выходившие в разные годы на близких к текущей датах. По посещаемости картина обогнала ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (1,374 млн человек в первый уикенд), но уступила ПОСЛЕДНЕМУ БОГАТЫРЮ (1,822 млн на старте). Экранизация произведения А.С.Пушкина продемонстрировала второй лучший старт в истории как прокатчика «Атмосфера Кино», так и Кинокомпании братьев Андреасян, занимавшейся производством проекта совместно с телеканалом ТНТ и «On Студией». Первое место в обоих топах досталось ленте ПРОСТОКВАШИНО (1,023 млрд рублей), выходившей в новогодние каникулы. А среди экранизаций кинопереложение сказки заняло четвертое место, уступив только лидерам недавних «новогодних битв»: БУРАТИНО (1,016 млрд), ПРОСТОКВАШИНО (1,023 млрд рублей) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (1,595 млрд).

Генеральный продюсер СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки призналась, что ожидала высоких стартовых показателей, однако отмечает, что это победа не только производителей конкретного релиза, но и всего российского кино в целом. «Когда вокруг фильма формируется ощущение большого премьерного события (с широкой коммуникацией, специальными показами, партнерскими и городскими активностями), посещаемость растет значительно быстрее. Релиз СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ это доказал: показатели демонстрируют устойчивый интерес аудитории, уже более 700 миллионов рублей сборов и свыше 1,6 миллиона зрителей – это новая планка для неновогоднего проекта. Поэтому и наша задача, и цель индустрии в целом сегодня – системно усиливать событийность релизов, потому что именно она возвращает зрителя в кинотеатры и постепенно формирует новую культуру кинопосещения в новых условиях», – заявила она.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде достигла 176 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов на текущий момент во главе с мелодрамой ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. По сравнению с прошлой неделей цифры выросли на 22,2%.

Триллер ГОРНИЧНАЯ сохраняет позиции среди лидеров чарта. Сборы на шестой неделе сократились всего на 19,8% и составили 110 млн рублей. На данном отрезке больше зарабатывали только ЧЕБУРАШКА (268 млн) и АВАТАР (142 млн в СНГ). Общая выручка фильма достигла 1,165 млрд рублей, а число зрителей – 2,026 млн, что максимально близко к показателям ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ (2,058 млн в СНГ).

На четвертом месте – новинка УВОЛИТЬ ЖОРУ со сборами 61,9 млн рублей и аудиторией в 125 тысяч зрителей. Комедия с неожиданным дуэтом Данилы Козловского и Михаила Галустяна превзошла по обоим показателям недавний старт схожего по жанру релиза КОММЕНТИРУЙ ЭТО (52,5 млн рублей и 105 тысяч зрителей). В среднем на один сеанс картины приходило девять человек, это самый низкий показатель в топ-10.

Боевик УБЕЖИЩЕ опустился с третьей на пятую строчку и заработал еще 55,3 млн рублей. Снижение сборов составило умеренные для жанра 41,8%. Это чуть лучше, чем было у предыдущей работы Джейсона Стэйтема МАСТЕР (-44%). В целом релиз демонстрирует небольшое отставание от предшественника как по сборам (179 млн против 209 млн рублей в 2025 году), так и по количеству зрителей (326 тысяч против 400 тысяч).

Главным прорывом недели можно назвать продолжение «сарафанного» хита из Кыргызстана РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ. За второй уикенд драма прибавила в сборах 23,44%. Общая касса ленты в 105 млн рублей уже превзошла тотал первого фильма (84,4 млн). Также увеличилась и средняя посещаемость до 46 человек на сеанс, что стало самым высоким показателем в десятке.

ЧЕБУРАШКА 2 с выходом прямого конкурента потерял половину от сборов прошлой недели, увеличив кассу до 5,989 млрд рублей. Лидера новогодней гонки посмотрели уже 11,736 млн человек. По этому показателю картина поднялась на четвертое место за всю историю, следующий рубеж – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12,025 млн).

Стойко держится драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. Фильм заработал еще 27,6 млн рублей при небольшом снижении на 24,5%. Общая сумма сборов составила 312 млн рублей.

Хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ опустился с восьмого на девятое место. Общая сумма сборов за четыре недели достигла 367 млн, а число зрителей – 732 тысячи. Это больше финальной кассы хоррора УЖАСАЮЩИЙ 3, но меньше по посещаемости (337 млн рублей и 840 тысяч зрителей), и по обоим показателям фильм ужасов уступает СОБИРАТЕЛЮ ДУШ (393 млн рублей и 975 тысяч зрителей).

С тринадцатого на десятое место поднялось музыкальное драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, прибавив к своей кассе 12,1 млн рублей. Суммарно фильм с Константином Хабенским заработал 40,5 млн рублей и привлек 75 тысяч зрителей, что превосходит график прошлогодней драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО (33,3 млн рублей и 68 тысяч зрителей за тот же отрезок времени) с Юрой Борисовым.

Также в прокат вышли мелодрама ПЕРВАЯ (14-е место, 7,3 млн рублей и 14,7 тысяч зрителей), фильм ужасов УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (15-е место, 6,6 млн рублей и 14 тысяч зрителей), романтическая комедия СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (17-е место, 5,8 млн рублей и 9,8 тысяч зрителей), а на 20 месте оказались предпремьерные показы фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (4,2 млн рублей и 5,9 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 1,277 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,369 млрд. Это на 66,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 48,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Фото: Кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

18.02.2026 Автор: Вероника Cкурихина