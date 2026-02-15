Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» с отрывом возглавила прокат
Автор: Георгий Романов
15 февраля 2026
Проект заработал в первый уикенд около 665 млн рублей
По предварительным данным, лучшим релизом недели стала экранизация произведения Александра Сергеевича Пушкина СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Новинка смогла выступить лучше и без того высоких ожиданий индустрии и заработать за четыре дня проката порядка 666 млн рублей.
Вторая крупная новинка уикенда, комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) записала на свой счет более 61 млн рублей, что позволило ей забрать бронзу чарта.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
