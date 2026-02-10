top banner
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и начал прием заявок

Автор: БК

10 февраля 2026

Он состоится в Иваново с 17 по 21 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» объявили даты проведения грядущего смотра – он пройдет в Иваново с 17 по 21 июня.

Прием заявок продлится на официальном сайте фестиваля до 25 апреля.

К участию в основной конкурсной программе принимаются пилоты и первые эпизоды сериалов, которые не транслировались по телевидению, не демонстрировались в онлайн-кинотеатрах, не находятся в публичном доступе в сети и не принимали участие в других кинофестивалях.

При этом фестиваль вводит новую программу – «Вторые сезоны». Впервые в истории смотра в нем участвуют не только пилотные серии новых проектов, но и продолжения популярных тайтлов. 

Также в рамках фестиваля вновь пройдет деловой форум «Пилот. Точки взлета». В его программе – новейшие исследования рынка, обсуждения новых трендов в индустрии, а также эксклюзивные новинки онлайн-платформ и телеканалов. Он пройдет  с 18 по 21 июня.

