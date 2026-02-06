Вечное якутское лето: итоги для кинематографа Республики Саха в 2025 году

Весной 2026 года планируется выход якутской картины МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ. Фильм обещает стать первым полнометражным проектом из Республики Саха с говорящими животными. Для оживления последних создатели готовятся объединить в кадре натурные съемки с участием медведя и продвинутую CGI-графику. Для ее создания средства были получены через Цифровые финансовые активы: на платформе «Токеон» продюсеры смогли привлечь 5 млн рублей от частных и корпоративных инвесторов. Данный кейс является одним из наглядных примеров того, что якутский кинематограф, прославившийся своей самобытностью, шагает в ногу со временем и проживает, пожалуй, один из пиков своего развития. БК решил посмотреть, какими достижениями якутское кинопроизводство могло похвастаться на протяжении 2025 года.

БРЕМЯ ПЕРВЫХ

В пристальном фокусе как профессионалов индустрии, так и неравнодушных зрителей якутский кинематограф находится уже не одно десятилетие. Самые внимательные и чуткие индустриальные наблюдатели отметили неуклонный рост спроса на кино из разных областей страны еще в начале 2010-х годов. Окончательно вырваться в лидеры регионального кинопроизводства Республика Саха смогла, пожалуй, во второй половине прошлого десятилетия, как только фильмы местных режиссеров стали опережать по сборам голливудские блокбастеры и отечественные хиты. Переломным моментом, когда феномен так называемого якутского киночуда стало невозможно игнорировать, можно считать победу на «Кинотавре» картины Дмитрия Давыдова ПУГАЛО в 2020 году. С момента учреждения студии «Сахафильм» в 1992-м кинематограф республики прошел большой путь от производства фильмов «для своих» до проектов, которые привлекают внимание не только фестивальных отборщиков по всей России, но и закупщиков ведущих мировых стриминг-платформ.

По оценке художественного руководителя киностудии «Сахафильм» Алексея Романова, озвученной им на фестивале-форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток», до 60% кинопотенциала всего Дальнего Востока сосредоточено в Республике Саха. С одной стороны, это говорит о неравномерности развития кинопроизводства в ДФО. С другой, отражает лидирующие позиции самой Якутии. И за прошедшее время якутский кинематограф только укрепил свое положение.

Согласно данным главы Якутии Айсена Николаева, озвученным им в конце прошлого года на послании Госсобранию республики, кассовые сборы якутских фильмов за 2025 год составили 280 млн рублей. Это новый рекорд для региона, показатели 2024-го (150 млн, согласно местным данным) превышены почти вдвое. Совокупная аудитория локальных фильмов в прошлом году достигла 600 тысяч зрителей (при населении республики в 1 млн человек). В течение года в общероссийский и местный прокат было выпущено восемнадцать новых картин якутского производства. Пять из них собрали более 25 млн рублей. Речь о проектах КОНЧИТСЯ ЛЕТО (54,7 млн), ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (48,3 млн), АЙХАЛ (37,9 млн), СПИД СТАР (30,5 млн) и МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ (25,3 млн).

Глава кинопрокатной компании «Кинологистика», продюсер фильмов ГРАНИЦА, ЧУМА, КУКУШКА Анатолий Сергеев так объяснил в разговоре с БК постоянный рост валового бокс-офиса в республике: «Растет популярность якутского кинематографа в самом регионе, возникает больше возможностей для его просмотра на большом экране, это становится модно, обсуждаемо. За счет ускорения проникновения информации даже в самые далекие уголки Якутии люди получают стимулы добраться до ближайшего кинотеатра и посмотреть тот или иной фильм. Стало выходить больше картин об исторических персонажах, в небольшой (в плане населения) республике так или иначе многие с этими личностями были знакомы или сталкивались, им очень интересно посмотреть, какими герои предстанут на большом экране. Якутское кино развивается, ищет себя, меняется. Большинство фильмов действительно остаются востребованными преимущественно в регионе, завоевывая при этом награды на мировых и российских фестивалях. Все зависит от сюжета прежде всего. Если он связан с местными героями – писателями, музыкантами, спортсменами – или основан на истории, которая потрясла республику (КАРИНА), то основные сборы принесут якутские кинотеатры. Но интерес к фильмам со стороны российского зрителя все же становится сегодня положительной тенденцией. И речь сейчас не только о тех, кто предпочитает авторское кино. Так называемая продвинутая аудитория следит за именами, призами, читает литературу, телеграм-каналы и хорошо разбирается в фильмографиях. Картины двух земляков и друзей, Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева, во многом способствовали популяризации и распространению славы о «якутском киночуде».

Любопытно, что почти пятая часть всех кассовых сборов якутских фильмов (55,7 млн рублей, согласно ЕАИС) заработана за пределами региона, хотя ранее данный показатель составлял не более 10%. Без учета этой доли сборы якутского кино на территории самой республики составляют 222 млн. При этом совокупная касса всех релизов в регионе по итогам 2025 года достигла, согласно ЕАИС, 434 млн. Таким образом, доля якутского кинематографа в валовом бокс-офисе республики обеспечила без малого половину.

Впрочем, подавляющая доля всей кассы, заработанной за пределами Якутии, приходится на картину КОНЧИТСЯ ЛЕТО. Лента Максима Арбугаева и Владимира Мункуева стала событием федерального масштаба, пусть и в сегменте арт-кино. Еще в 2024 году картина победила на фестивале «Маяк», а в феврале 2025-го вышла в общероссийский прокат, где смогла привлечь внимание не только региональной публики, но и избирательной аудитории крупных городов. Общая посещаемость ленты превысила 118 тысяч человек. Для сравнения: драма СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, снятая режиссером в сотрудничестве с Кинокомпанией СТВ и продюсером Сергеем Сельяновым, смогла собрать в российских кинотеатрах 56,2 млн рублей и привлечь 186 тысяч зрителей. Примечательно, что главную роль в картине сыграл Макар Хлебников, звезда фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО.

«Валовый бокс-офис увеличивается по множеству факторов. Это рост цены билета и количества самих фильмов, а также грамотная работа по маркетингу. Все-таки наши ребята из года в год растут в профессиональном плане, набираются опыта, – отметил в разговоре с БК режиссер Степан Бурнашев. – Также якутское кино растет за счет укрепления связей и партнерства с коллегами из Москвы. Но у нас самих до сих пор идут споры, считать ли, например, КОНЧИТСЯ ЛЕТО якутским кино. Считать ли фильм якутским, если родом отсюда только режиссеры, а продюсеры и актеры – уже нет. Но радует сам факт, что якутские фильмы все чаще выходят во всероссийский прокат, это расширяет рынок».

«Прекрасную картину КОНЧИТСЯ ЛЕТО язык не поворачивается назвать исключительно якутской. Хотя Юра Борисов смотрится весьма органично, и, если вспоминать молодость, такие брутальные парни встречались в каждом дворе столичного Якутска, – рассуждает Анатолий Сергеев. – Обратный пример – фильм КАРИНА, который был снят в Олекминском районе и сразу привлек внимание аудитории благодаря прежде всего сюжету, основанному на реальном чуде. Говорят, что голливудских хеппи-эндов не бывает в жизни, зато якутские счастливые финалы бывают. Картина получила восторженные отзывы не только российской аудитории, но и в других странах СНГ».

Так или иначе совместный проект Максима Арбугаева и Владимира Мункуева вошел в шорт-листы номинации «Лучший фильм» всех трех национальных кинопремий – «Белый слон», «Ника», «Золотой Орел». Впервые фильм якутских режиссеров стал победителем премии «Ника», причем сразу в двух номинациях – за лучшую мужскую роль (Юра Борисов) и за лучшую работу режиссера монтажа (Иван Лебедев). Еще в начале 2025 года права на прокат криминальной драмы за пределами России приобрела независимая компания GroupStitch. Студия также планирует произвести англоязычный ремейк картины, для чего еще весной прошлого года был начат активный поиск партнеров.

ЯКУТСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Проекты из Республики Саха расширяют свое кинотеатральное присутствие и за пределами России. Самый успешный якутский фильм 2024 года, драма КАРИНА, смог в свое время выйти в двух странах СНГ – Казахстане и Киргизии. Лента привлекла с двух рынков 4,2 млн рублей и 8,5 тысяч зрителей. В свою очередь, картина КОНЧИТСЯ ЛЕТО в прошлом году была доступна уже в четырех соседних странах, не только в Казахстане и Киргизии, но также в Таджикистане и Узбекистане. Впрочем, суммарные результаты драмы на территории СНГ оказались заметно скромнее – 597 тысяч рублей и 1412 проданных билетов.

Однако можно говорить о том, что 2025-й стал годом прорыва якутского кино в направлении международной копродукции. Например, еще в начале 2025-го Степан Бурнашев завершил съемки триллера ПЕНТХАУС, которые проходили в Малайзии. Главную мужскую роль в ленте сыграл известный японский актер Содзи Араи. Производством картины занимались киностудия «Сайдам Барыл» и малайзийская компания Aquila Emas Sdn. Бурнашев написал сценарий совместно с Алексеем Амбросьевым (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ), а также выступил одним из продюсеров проекта.

Следующим этапом международного развития компании Степана Бурнашева «Сайдам Барыл» можно считать выход фильмов режиссера на международной онлайн-платформе Amazon Prime Video. Прошлой осенью на стриминге появились четыре ленты якутского режиссера – ЧЕРНЫЙ СНЕГ, НАША ЗИМА, ПРОКЛЯТИЕ. МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ и АЙТА. Впоследствии число доступных на сервисе картин режиссера выросло до десяти. Сделка с Amazon по продаже прав на фильмы состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира. В момент выхода проекты стали доступны для подписчиков Amazon Prime Video в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии. Условия сделки раскрыты не были.

Не менее важным событием для киностудии «Сайдам Барыл» стало подписание в рамках AFM соглашения с компанией Argentic Productions о совместном производстве фолк-хоррора THAW. Фильм ужасов станет первой копродукцией в сегменте игрового кино с участием якутской и американской кинокомпаний. Фестивальная премьера проекта предварительно запланирована на конец 2026-го – начало 2027 года. В центре повествования нового фильма Степана Бурнашева – американский режиссер, который приезжает в отдаленную якутскую деревню ради исследования таяния вечной мерзлоты и оказывается втянутым в ритуал посвящения в шаманы местной девушки-подростка.

По мнению Анатолия Сергеева, дальнейшее распространение якутского кино на международных рынках зависит от того, какими получатся фильмы: «Ряд якутских проектов успешно продался на зарубежные платформы еще до картин Степана, но его случай самый выдающийся – сразу десять фильмов. И в такое время, когда представители западных компаний побаиваются иметь дело с Россией. Впечатляет. Уверен, новая копродакшн-история будет успешной. Степан четко знает, чего хочет, но многое зависит не столько даже от пробивных качеств продюсера и режиссера, сколько от самого фильма и удачи».

Сам Степан Бурнашев считает, что экспансия якутского кино будет продолжаться: «Я надеюсь, не только якутское, но и кино из других наших регионов продолжит раздвигать свои рамки. Не важно, о каком кинематографе мы говорим – американском, иранском, корейском или якутском, каждый из них постоянно развивается и масштабируется. Знакомить других людей и знакомиться самому с людьми другой культуры – само по себе очень интересно. В то же время это позволяет показать, что, несмотря на все различия, между всеми нами много общего. Это общие человеческие слабости, желания, травмы, схожие бытовые проблемы. В случае грамотно проведенной работы любой региональный кинематограф может выйти на мировой рынок, включая и фестивали, и прямую копродукцию, и мировые платформы, и международную дистрибуцию через сейлз-агентов. Так что это закономерно, когда локальный кинематограф масштабируется и находит зрителей по всему миру».

Экспансия якутских кинематографистов распространяется и на коммуникацию внутри профессионального сообщества. Как стало известно в мае, один из руководителей анимационной студии Tundra Маркел Мартынов стал единственным представителем России, приглашенным в состав Европейской киноакадемии в 2025 году. С этого момента у Якутии есть представители и в Американской киноакадемии (Евгения и Максим Арбугаевы), и в Европейской (Маркел Мартынов).

Расширение влияния якутского кино ведется не только по международному контуру, но и по внутреннему периметру. Например, впервые в российской региональной практике якутский фильм (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ) был дублирован другим регионом страны – на башкирский язык силами актеров местных театров – и успешно показан в кинотеатрах Башкортостана. Сеансы прошли в сентябре при поддержке Фонда развития инноваций Якутии.

НОВЫЕ ВЕТРА

Международное направление – только один из треков, по которым идет развитие кинематографа Якутии. Например, в 2025 году в кинотеатральный прокат Республики Саха вышел первый полнометражный якутский мультфильм. Первопроходцем в сегменте полнометражной анимации на якутском языке оказался проект АЙТАЛ И ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 2. Анимационная лента стала продолжением одноименного мультсериала, транслировавшегося на детском канале «Тооку». Свою задачу авторы видели в том, чтобы способствовать формированию родной языковой среды для подрастающего поколения. Предполагалось, что вовлечение детей в подобного рода проекты позволяет им узнать много нового о родном языке. Поэтому на предложение поучаствовать в озвучке мультфильма с радостью откликнулись многие востребованные артисты региона. Второй полнометражной якутской анимацией стала лента ТООКУ И ЧЫСХААН, которая вышла на экраны Якутии совсем недавно, в декабре прошлого года.

Идет в республике и развитие кинопоказа. Например, в рамках проекта «Техновосток-2030» при поддержке Минвостокразвития России, госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также фонда «Восход» осуществляется реализация программы по созданию сети кинозалов в малых населенных пунктах Дальнего Востока. На конкурс уже поступило более ста заявок. Участниками проекта могут стать учреждения культуры, креативные пространства и объекты досуга из всех регионов ДФО. Конкурсная комиссия проведет отбор заявок с учетом ряда параметров, среди которых – удаленность населенных пунктов и наличие необходимых технических условий. По итогам пилотного этапа уже отобрано тринадцать кинозалов. Объекты будут оснащены отечественным программно-аппаратным комплексом «Экстра Синема», позволяющим в короткие сроки оборудовать системой кинопоказа отдаленные населенные пункты. Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами – менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа. Кроме того, в этих кинозалах есть возможность пользоваться «Пушкинской картой».

На текущий момент за период с 2023 по 2025 год в республике ввели 77 кинозалов сети, благодаря чему регулярными кинопоказами охвачено 118 тысяч жителей. По мнению Петра Чиряева, директора компании «Экстра Синема», резидента технопарка «Якутия», опыт республики демонстрирует экономический и культурный потенциал технологии, ведь развитие сети кинозалов напрямую влияет на показатели регионального кинопроката. Если в 2016 году десять якутских фильмов демонстрировались в 23 кинотеатрах и собрали 16 млн рублей, то к 2025-му восемнадцать премьер якутских режиссеров были показаны в общей сложности на 117 площадках, а их суммарные сборы достигли уже упомянутых 280 млн.

Единая прозрачная система «Экстра Синема», объединяющая производителей контента, прокатчика и зрителя, позволяет формировать устойчивую экономику кино даже в малонаселенных пунктах и локациях, где ранее кинопоказ практически отсутствовал. Как результат – доступ к лучшим образцам отечественного кино, мирового аудиовизуального наследия и актуальным локальным новинкам получают школьники в селах и малых городах республики. В прошлом ноябре в трех учебных заведениях Якутии с охватом в 1945 обучающихся стартовал пилотный проект «Школьный кинозал». В частности, в Саха политехническом лицее для учеников седьмых классов был организован просмотр фильма РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН. Петр Чиряев ожидает, что благодаря подобным показам у системы «Экстра Синема» будет наработан практический опыт по использованию, что позволит масштабировать технологию на всю страну.

Безусловно, при всех возможностях, которые Якутия может предоставить для кинематографистов, имеются здесь и трудности, свойственные региональному кино в целом. Как и в соседних регионах, при производстве кино в Республике Саха можно ощутить неразвитость материально-технической базы и инфраструктуры, испытать нехватку профессиональных специалистов или попросту финансирования. Как рассказал Степан Бурнашев, бюджеты фильмов формируются порой очень разными путями: «Если проект скромный, с небольшим бюджетом, как это было на моих ранних фильмах, то часто это собственные средства, займы. Также у нас есть Sinet SakhaWood – частный фонд, который ежегодно поддерживает якутское кино небольшими суммами. Это дополнительная поддержка, поэтому мы с коллегами очень рады, что он до сих пор существует. Надеемся, и в дальнейшем он будет увеличивать свой капитал. Что касается новых способов поддержки, то мы с коллегами находимся в постоянным диалоге с органами исполнительной власти, представителями бизнеса. Также ведется работа с Корпорацией развития Республики Саха (Якутия). Надеемся, в скором времени появятся новые фонды для поддержки кинопроизводства. Мы изучаем возможность создания эндаумент-фонда, через который будем финансировать свои фильмы». Напомним, что с 2020 года в регионе проводится конкурсный отбор на предоставление из бюджета республики субсидии на поддержку национального кинопроизводства. С тех пор было поддержано 38 проектов на общую сумму 115 млн рублей, включая упомянутый выше ПЕНТХАУС Степана Бурнашева.

Отдельного решения требует введение в республике системы рибейтов. Неслучайно осенью прошедшего года о том, что власти Республики Саха планируют ввести компенсацию за съемки в регионе, заявил Айсен Николаев. При этом ожидается, что программа предоставления субсидий станет не основной, а именно дополнительной мерой поддержки кинопроизводителей. Предполагается, что это поможет привлечь в республику новые проекты, расширить возможности кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино.

«Якутское кино вызывает интерес благодаря главному элементу – историям. Благодаря им размер бюджета и другие нюансы отступают на второй план. Так что будущее у якутского кино самое светлое, ведь истории никогда не закончатся, – подчеркивает Анатолий Сергеев. – Другой вопрос, какой выбор будут делать современные режиссеры: реализовывать авторские замыслы, далекие от коммерческих моментов, как, например, КУКУШКА или ПРИСУТСТВИЕ, якутская история в духе Ларса фон Триера, или снимать коммерческое кино, как АЙХАЛ (якутское «Слово пацана») или ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».

Как напомнил глава региона Айсен Николаев, за последние шесть лет кинематографисты из Якутии получили более 280 наград на международных и российских фестивалях, а само якутское кино стало узнаваемым брендом. В наступившем году ожидается не менее десяти премьер, включая новую работу Дмитрия Давыдова ГРАНИЦА и фильма МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ. Смело можно предположить, что общий рост и устойчивый интерес к региональному кинематографу сохранится не только у локального зрителя, но и у более широкой аудитории. За счет этого якутское кино обещает завоевывать все большее признание не только среди кинопрофессионалов, но и у зрителей во всем мире.

Фото: кадр из фильма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

06.02.2026 Автор: Никита Никитин