Доля кинопоказа на российском рынке офлайн-развлечений за шесть лет сократилась вдвое

Это следует из совместного исследования «Яндекс Афиши», Kassir.ru и OKS Labs

Ведущие билетные операторы на российском рынке «Яндекс Афиша» и Kassir.ru совместно с консалтинговой компанией OKS Labs опубликовали новую часть исследования рынка офлайн-развлечений России. Первая часть исследования вышла в 2024-м. Аналитики изучили динамику продаж по семи сегментам – концерты, театры, кинотеатры, музеи и выставки, шоу, спорт и детские мероприятия. Эксперты опирались на официальные отраслевые статистические данные профильных организаций и ведомств, включая данные Министерства Культуры и Фонда кино.

Согласно данным исследования, две трети (74%) билетов на различные мероприятия россияне покупают онлайн. Самые высокие показатели – в сегментах концертов, шоу и спортивных мероприятий.

В прошлом году рынок офлайн-мероприятий в номинальном выражении вырос на 28%, до 306 млрд рублей. Совокупная посещаемость мероприятий составила 439 млн проданных билетов, что на 13% ниже уровня 2019-го. Ожидается, в 2026-м рынок в натуральном выражении вырастет на 3%, достигнув 454 млн посещений.

Ключевыми сегментами рынка офлайн-мероприятий остаются концерты, театры, кинотеатры, а также музеи и выставки. Их суммарная доля в 83% стабильна с 2019 по 2025. При этом за последние годы структура рынка несколько изменилась, отмечается в исследовании. Из-за отсутствия голливудских премьер и большого числа громких российских проектов наблюдается сокращение доли кинотеатров. Аудитория переключается на концерты, театры, музеи и выставки. Доля кинопоказа с 29% в 2019 году сократилась до 15% в 2025-м.

В целом, с 2023 года рынок офлайн-мероприятий находится в фазе интенсивного восстановления, однако количество проданных билетов за 2025 год все еще ниже допандемийного уровня 2019 года, причем во многом из-за сегмента кинопоказа. Во всех сегментах фиксируется увеличение средней цены билета, обусловленное ростом издержек и повышением качества предоставляемых услуг, однако именно кинотеатры остаются единственным сегментом, не восстановившимся в номинальном денежном выражении после пандемии. По аналогии с другими сегментами кинотеатры продолжают рост, однако он носит преимущественно ценовой характер, не позволяя достигнуть допандемийных объемов. Увеличение кассовых сборов в последние три года обеспечивается ростом цен на билеты, а не восстановлением посещаемости.

По оценке авторов исследования, посещаемость кинотеатров в 2025 отставала от показателя 2019-го на 46%. В сложившейся ситуации повышение цен становится вынужденной стратегией кинотеатров для формирования финансового резерва. С 2022-го цены на кинобилеты выросли на 50%, что связано с попыткой кинотеатров увеличить рентабельность и заложить финансовую подушку безопасности. При этом даже при выходе крупных релизов рынок остается структурно уязвимым. Согласно прогнозам, в 2026-м кассовые сборы вырастут на 5%, оставаясь все еще ниже уровня 2019-го на 4%. Посещаемость останется на уровне 2025-го, то есть достигнет 118 млн билетов. При этом в 2026 эксперты не ожидают продолжения исторического тренда на сильное повышение цен из-за высокой ценовой чувствительности аудитории и риска снижения спроса.

