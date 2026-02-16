Очередное предложение со стороны Paramount Skydance привлекло внимание руководства WBD

Warner Bros. Discovery может возобновить переговоры с Paramount Skydance, сообщает Variety. Как известно, компанией подписано соглашение о продаже с Netflix, но совет директоров WBD считает, что акционеры намерены более пристально рассмотреть конкурирующее предложение, учитывая существенные изменения в условиях сделки, внесенное в этот раз Paramount несколько дней назад.

Как известно, совету директоров Warner Bros. Discovery не нравилось январское предложение Paramount Skydance. Несмотря на то, что компания Дэвида Эллисона предлагала более высокую цену за каждую акцию ($30 за наличные средства против $27,75 от Netflix), оно было названо менее выгодным для акционеров WBD, в частности, из-за того, что не учитывало множество потенциальных рисков, затрат и неопределенностей. Новое, уже девятое по счету за последний год, предложение Paramount Skydance включает в себя дополнительную «плату за отмену сделки» для акционеров WBD в размере около $650 млн за каждый квартал, в течение которого сделка между Paramount и WBD не будет завершена к 31 декабря 2026 года. Также Paramount покроет сумму в $2,8 млрд, причитающуюся Netflix, если WBD расторгнет соглашение, и готова выступить гарантом рефинансирования долга Warner Bros.

Как известно, процесс продажи знаменитой киностудии находится под пристальным вниманием инвесторов, СМИ и органов по надзору за корпоративным управлением. Столь крупные сделки практически гарантированно провоцируют судебные иски со стороны различных акционеров. Ожидается, что сделка между WBD и Netflix неминуемо столкнется с жесткой проверкой со стороны регулирующих органов, особенно учитывая доминирующее положение Netflix на рынке стримингового вещания, а также усиление напряженности в сфере медиа в эпоху Дональда Трампа. Если совет директоров WBD вновь вернется к рассмотрению предложения Paramount Skydance, это убедит наблюдателей в том, что совет выполнил свои фидуциарные обязанности перед инвесторами, изучив все законные предложения.

Ситуация дополнительно осложняется тем, что предложение Netflix затрагивает только Warner Bros. и HBO Max. Paramount Skydance стремится приобрести и другие активы WBD, включая ее обширную сеть кабельных каналов, от CNN и TNT до Discovery, HGTV и Food Network.

Netflix по достигнутому в декабре соглашению имеет право выдвинуть ответное предложение в случае появления конкурирующих опций, если они поступают до официального завершения сделки.

Ожидается, что WBD рассмотрит предложение Paramount Skydance и назначит дату публикации отчета о доходах за четвертый квартал 2025 года в ближайшие дни. Инвесторы также ожидают объявления даты специального голосования акционеров по одобрению сделки с Netflix.

Напомним, что заключенная сделка между Netflix и WBD, согласно которой стриминговый сервис приобретет медиаконгломерат за $82,7 млрд, должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.