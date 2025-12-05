top banner

Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрд

Автор: Илья Кувшинов

5 декабря 2025

Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года

Теперь официально: Netflix и Warner Bros. Discovery опубликовали совместный пресс-релиз, в котором сообщили о том, что стриминговый сервис приобретет медиаконгломерат за $82,7 млрд.

Отмечается, что компания под руководством Теда Сарандоса не только сделала самое высокое финансовое предложение, но и позволит WBD завершить ранее запланированное разделение на две публичные компании: «Стриминги и студии» (Streaming & Studios) и «Глобальные сети» (Global Networks).

Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.

